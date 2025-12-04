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FHMZ

Oblačno s kišom danas u BiH, na planinama snijeg

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 13 °C

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom i vjetrovito. Avaz

Dž. R.

4.12.2025

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa slabim snijegom. Krajem dana ili tokom noći ponegdje na krajnjem sjeverozapadu Bosne kiša može preći u susnježicu ili snijeg. Više padavina na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. 

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 13 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 6 °C.

Tmurno vrijeme, uz padavine i nešto niže temperature u odnosu na protekli dan, nepovoljno će djelovati na većinu populacije. Osjet hladnoće povremeno će se pojačavati, usljed većeg sadržaja vlage u zraku i sjevernog strujanja. 

Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, iscrpljenost, reumatski i bolovi na mjestima ozljeda. Poželjno je umanjiti boravak na otvorenom.

# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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