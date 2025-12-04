Radulović: CIK sada mora do detalja da ispita svaki segment krađe na izborima

Jovica Radulović, v. d. predsjednika SDS-a saopćio je da je na četiri od šest do sada prekontrolisanih biračkih mjesta u Doboju utvrđena ozbiljna krađa glasova i prekrajanje izborne volje. Prema tvrdnjama SDS-a, krađa je organizirana od strane SNSD-a. - U toku je kontrola u Centralnoj izbornoj komisiji i naši posmatrači su nas informisali da je već nakon prvih biračkih mjesta postalo jasno da se u Doboju ponovo dogodila brutalna izborna krađa u režiji SNSD-a - navodi Radulović u saopćenju SDS-a.

Ističe da se radi o biračkim mjestima koja opozicija prethodno nije označila kao prioritetna, pa smatra da razmjere izborne manipulacije mogu biti još veće. Prema prvoj procjeni SDS-a, u Doboju i drugim kritičnim sredinama ukradeno je više od 15.000 glasova. Radulović je pozvao sve državne institucije da hitno reaguju i detaljno ispitaju slučaj. - CIK sada mora do detalja da ispita svaki segment krađe na izborima u Doboju, ali i Zvorniku, Laktašima, Bratuncu. Opravdano sumnjamo da se i u tim mjestima desilo prekrajanje izborne volje, što je nedopustivo u jednom demokratskom društvu - poručio je Radulović. Zahtijeva potpuno ponavljanje izbora u spomenutim gradovima, uz potpunu kontrolu procesa i zaštitu volje birača. Pozvao je Tužilaštvo i sudove da sankcionišu sve odgovorne, uključujući i nalogodavce, jer je, kako tvrdi, sve “rađeno po nečijoj naredbi”.