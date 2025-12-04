Radulović: CIK sada mora do detalja da ispita svaki segment krađe na izborima

Jovica Radulović, v. d. predsjednika SDS-a saopćio je da je na četiri od šest do sada prekontrolisanih biračkih mjesta u Doboju utvrđena ozbiljna krađa glasova i prekrajanje izborne volje. Prema tvrdnjama SDS-a, krađa je organizirana od strane SNSD-a.
- U toku je kontrola u Centralnoj izbornoj komisiji i naši posmatrači su nas informisali da je već nakon prvih biračkih mjesta postalo jasno da se u Doboju ponovo dogodila brutalna izborna krađa u režiji SNSD-a - navodi Radulović u saopćenju SDS-a.
Ističe da se radi o biračkim mjestima koja opozicija prethodno nije označila kao prioritetna, pa smatra da razmjere izborne manipulacije mogu biti još veće. Prema prvoj procjeni SDS-a, u Doboju i drugim kritičnim sredinama ukradeno je više od 15.000 glasova.
Radulović je pozvao sve državne institucije da hitno reaguju i detaljno ispitaju slučaj.
- CIK sada mora do detalja da ispita svaki segment krađe na izborima u Doboju, ali i Zvorniku, Laktašima, Bratuncu. Opravdano sumnjamo da se i u tim mjestima desilo prekrajanje izborne volje, što je nedopustivo u jednom demokratskom društvu - poručio je Radulović.
Zahtijeva potpuno ponavljanje izbora u spomenutim gradovima, uz potpunu kontrolu procesa i zaštitu volje birača. Pozvao je Tužilaštvo i sudove da sankcionišu sve odgovorne, uključujući i nalogodavce, jer je, kako tvrdi, sve “rađeno po nečijoj naredbi”.
- To znači da je ukradena pobjeda Branka Blanuše, što od početka i tvrdimo. Volja birača se mora zaštititi, a pobjeda profesora Blanuše ne smije biti oteta. CIK i druge nadležne institucije su na potezu, budno motrimo na njih i nećemo im dozvoliti da postanu saučesnici u krađi izbora - rekao je Radulović.
Najavio je i radikalne mjere ukoliko izostane reakcija institucija.
- U suprotnom ću pozvati sve kadrove opozicije u institucijama Bosne i Hercegovine da ih napuste, a onda ćemo preći i na radikalnije vidove borbe. Pobjeda profesora Blanuše mora biti zaštićena i to je u ovom trenutku jedan i jedini zadatak svih nas koji želimo pravdu, poštenje i sistem koji funkcioniše - zaključio je Jovica Radulović.