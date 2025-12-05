KCUS najavio početak razvoja programa transplantacije pluća u BiH

Generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Alen Pilav, primio je u posjetu prof. dr. Tomaža Štupnika iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana, torakalnog hirurga i jednog od vodećih stručnjaka u oblasti transplantacijske medicine, koji vodi program transplantacije pluća u UKC-u Ljubljana.

Tokom posjete, dr. Štupnik održao je predavanje o transplantaciji pluća i izazovima s kojima se susreću medicinski timovi uključeni u ovaj proces. On je naglasio da je u Sloveniji prva transplantacija jednog plućnog krila izvedena 2003. godine, a program je ponovo uspostavljen 2018. Od tada se u Sloveniji, na dva miliona stanovnika, godišnje obavi 10 do 15 transplantacija pluća, saopćila je Press služba KCUS.

Saradnja sa Slovenijom

- Prijenos znanja i iskustava profesora Štupnika izuzetno je važan, ne samo za KCUS nego i za cijeli zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini. Slovenija je izgradila jedan od najuspješnijih transplantacijskih programa u regiji, a saradnja nam pomaže da brže unaprijedimo vlastite kapacitete i omogućimo više uspješnih transplantacija našim pacijentima - poručio je direktor Pilav.

Dr. Štupnik je do sada pomagao KCUS-u na više načina – od ustupanja i edukacije na simulatoru operacija do izvođenja operacija zajedno s kolegama s KCUS-a.

KCUS intenzivno radi na uvođenju transplantacije pluća, ali i na jačanju ostalih transplantacijskih programa, koji se već izvode u KCUS-u, ali ne u dovoljnim količinama. Delegacija KCUS-a više puta je boravila u UKC-u Ljubljana kako bi stekla znanja i praksu za samostalan rad.

Usklađivanje sa standardima

Nedavno su dogovoreni mehanizmi za hitan transport ekipa KCUS-a i organa helikopterima EUFOR-a i Oružanih snaga BiH, a značajan uspjeh predstavlja i posjeta visoke delegacije Eutransplanta.

Direktor KCUS-a, Alen Pilav, kazao je da ova posjeta označava važnu fazu u procesu usklađivanja sa standardima koje međunarodni program zahtijeva.

- Paralelno s tim, pokrenute su procedure neophodne za održiv model finansiranja transplantacija i liječenja pacijenata, a pojačana je i koordinacija s nadležnim institucijama, posebno s Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom zdravstva i KBC-om Mostar - izjavio je Pilav, navodi se u saopćenju.