KCUS: Snaga zdravstvenog sistema je u saradnji, a ne u rivalstvu

Iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) danas su istakli da je snaga zdravstvenog sistema Kantona Sarajevo u saradnji svih nivoa, a ne u rivalstvu među ustanovama.

- U zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo jasno je definisano ko je za šta nadležan, kao i procedura koju pacijenti slijede na svom putu ka ozdravljenju – od ambulantne porodične medicine, preko domova zdravlja za jednostavniju dijagnostiku, Opće bolnice za sekundarni nivo i manje komplikovane operacije, do tercijarnog nivoa – KCUS-a, koji jedini izvodi kompleksne operacije i liječi najteža oboljenja. Pored toga, pružamo i zdravstvene usluge sekundarnog i primarnog nivoa za osiguranike iz većeg dijela Federacije BiH - naveli su iz KCUS-a.

Ovaj sistem funkcioniše zahvaljujući Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo koje organizira i koordinira sve zdravstvene ustanove u KS. Kao alat za to koristi se informacioni sistem kojim upravlja Zavod zdravstvenog osiguranja KS, a u kojem se nalaze podaci o svim pruženim zdravstvenim uslugama pacijentima, pojasnili su.

- Cijenimo profesionalni rad uposlenika Opće bolnice ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’ i raduje nas njihov takmičarski duh. Međutim, pozivamo ih da se s istom profesionalnošću odnose i prema brojkama te da ne dijele neprovjerene i netačne informacije. Svima će biti bolje ako se svako drži svoje nadležnosti. Bolnice treba da se bave liječenjem i prezentiranjem vlastitih rezultata, a ne iznošenjem tuđih, i to još netačnih podataka.

KCUS je također pohvalio rad uposlenika Opće bolnice, ističući da to omogućava osoblju KCUS-a da se fokusira na tercijarnu zdravstvenu zaštitu, zahtjevne operacije i kompleksna oboljenja.

- Primjer za to su 570 pacijenata iz urgentnog centra Opće bolnice koji su upućeni u KCUS radi kompleksne dijagnostike i tretmana koje im Opća bolnica nije mogla pružiti - pojasnili su iz centra.