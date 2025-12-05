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SAOPĆENJE

KCUS: Snaga zdravstvenog sistema je u saradnji, a ne u rivalstvu

U zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo jasno je definisano ko je za šta nadležan, poručili su

KCUS: Snaga zdravstvenog sistema je u saradnji. Facebook

M. Až.

5.12.2025

Iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) danas su istakli da je snaga zdravstvenog sistema Kantona Sarajevo u saradnji svih nivoa, a ne u rivalstvu među ustanovama.

- U zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo jasno je definisano ko je za šta nadležan, kao i procedura koju pacijenti slijede na svom putu ka ozdravljenju – od ambulantne porodične medicine, preko domova zdravlja za jednostavniju dijagnostiku, Opće bolnice za sekundarni nivo i manje komplikovane operacije, do tercijarnog nivoa – KCUS-a, koji jedini izvodi kompleksne operacije i liječi najteža oboljenja. Pored toga, pružamo i zdravstvene usluge sekundarnog i primarnog nivoa za osiguranike iz većeg dijela Federacije BiH - naveli su iz KCUS-a.

Ovaj sistem funkcioniše zahvaljujući Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo koje organizira i koordinira sve zdravstvene ustanove u KS. Kao alat za to koristi se informacioni sistem kojim upravlja Zavod zdravstvenog osiguranja KS, a u kojem se nalaze podaci o svim pruženim zdravstvenim uslugama pacijentima, pojasnili su.

- Cijenimo profesionalni rad uposlenika Opće bolnice ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’ i raduje nas njihov takmičarski duh. Međutim, pozivamo ih da se s istom profesionalnošću odnose i prema brojkama te da ne dijele neprovjerene i netačne informacije. Svima će biti bolje ako se svako drži svoje nadležnosti. Bolnice treba da se bave liječenjem i prezentiranjem vlastitih rezultata, a ne iznošenjem tuđih, i to još netačnih podataka.

KCUS je također pohvalio rad uposlenika Opće bolnice, ističući da to omogućava osoblju KCUS-a da se fokusira na tercijarnu zdravstvenu zaštitu, zahtjevne operacije i kompleksna oboljenja. 

- Primjer za to su 570 pacijenata iz urgentnog centra Opće bolnice koji su upućeni u KCUS radi kompleksne dijagnostike i tretmana koje im Opća bolnica nije mogla pružiti - pojasnili su iz centra.

Ukupno mjesečnih pregleda. KCUS

Iz KCUS-a su dali i detaljne podatke o svom radu od 1. januara do 3. decembra 2025. godine:

Na KCUS-u je od 01.01 – 03.12.2025. godine urađeno 53.903 urgentnih pregleda. Na Klinici urgentne medicine (KUM) u tom periodu pregledano 43.037 pacijenata, za čiju adekvatnu dijagnostiku je urađeno:

- 38.645 RTG pregleda,

- 45.663 ultrazvučnih pregleda,

- 17.718 CT pregleda,

- 13.004 vađenja krvi

- 262.429 laboratorijskih pretraga.

Pedijatrijska klinika je urgentno pregledala 10.261 dijete, a Klinika za ginekologiju i akušerstvo 605 žena

Ukupno pregleda. KCUS

- Ovi podaci jasno pokazuju obim svakodnevnog rada KCUS-a. Naši uposlenici daju sve od sebe kako bi svaki pacijent dobio potrebnu njegu i liječenje. Od velikog je značaja da imamo povjerenje pacijenata – ne samo u rad KCUS-a, već i u funkcionisanje kompletnog zdravstvenog sistema. Da bismo to postigli, neophodno je da javnost vidi da zdravstveni sistem djeluje složno, što se u praksi i dešava - naglasili su iz KCUS-a.

# KCUS
# KANTON SARAJEVO
# OPĆA BOLNICA
# SARAJEVO
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