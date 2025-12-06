Merhamet Mostar podijelio 450 paketa pomoći

Regionalni odbor "Merhameta“ Mostar, u saradnji sa svojim osnovnim odborima i volonterima, uspješno je realizovao jesenju akciju distribucije i podjele 450 prehrambeno-higijenskih paketa na području Mostara, Konjica, Jablanice, Prozora, Stoca, Čapljine i Tomislavgrada.

- Akciju smo započeli 23. septembra podjelom paketa u Mostaru i Jablanici. Prethodnih dana izvršili smo podjelu paketa na području grada Konjica i na taj način završili jesenju akciju distribucije i podjele prehrambeno-higijenskih paketa porodicama slabijeg materijalnog stanja, koju provodimo u sklopu našeg godišnjeg projekta ‘Misli i čini dobro’ - saopćili su iz Regionalnog odbora "Merhameta" Mostar.

Kako su istakli, u toku su pripreme za zimsku akciju, koju ove godine planiraju realizovati u saradnji s Merhametom Njemačke i partnerskom organizacijom Johanniter.