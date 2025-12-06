Međunarodni dan borbe protiv femicida

Međunarodni je dan borbe protiv femicida.

Ovaj dan se širom svijeta obilježava šestog decembra i ustanovljen je u znak sjećanja na tragičan događaj iz 1989. godine u Kanadi, kada je na Univerzitetu u Montrealu 25-godišnji muškarac Mark Lipin ubio 14 žena, a zatim sebi oduzeo život, prenosi BHRT.

Lipin je svoje žrtve odabrao isključivo zato što su bile žene, a ovo je bio čin nasilja zasnovanog na rodnoj diskriminaciji.

Ovaj događaj, poznat kao Montrealski masakr, bio je okidač za globalno pokretanje inicijativa koje imaju za cilj podizanje svijesti o nasilju nad ženama i femicidu.

Većina nasilja ostaje neregistrovana, a nasilnici su osobe svih profesija i socijalnih struktura.

Femicid je najteži oblik rodno zasnovanog nasilja, a često je rezultat dugotrajnog fizičkog, emocionalnog, psihološkog ili seksualnog zlostavljanja.

U mnogim slučajevima kada žena pokuša da pruži otpor i pokuša da izađe iz nasilnog odnosa, u konačnici dovede do još težih posljedica, a nerijetko do femicida.