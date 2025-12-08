Alen Muhić nakon priznavanja statusa civilne žrtve rata: Ovo je pobjeda istine

Alenu Muhiću iz Goražda, mladiću rođenom iz čina ratnog silovanja, zvanično je priznat status civilne žrtve rata, a rješenje je 4. decembra donio Centar za socijalni rad Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

Za Muhića priznavanje statusa nije samo administrativna odluka već, kako kaže, pobjeda istine i potvrda onoga što je obilježilo njegov život.

- To je institucionalna potvrda onoga što se za mene znalo i osjećalo cijeli život, da sam rođen kao posljedica ratnog silovanja - kaže Muhić.

Iako sudski proces iz 2006. i 2007. godine nije rezultirao individualnom krivičnom odgovornošću zbog nedostatka dokaza, Muhić naglašava da je država kroz priznati status potvrdila ono što presuda nije razjasnila. U drugostepenoj presudi Sud Bosne i Hercegovine je, uprkos oslobađanju optuženog, utvrdio činjenični opis zločina, dok je prvo suđenje donijelo osuđujuću presudu koja je kasnije preinačena.

- Iako sudska presuda nije dovela do individualne odgovornosti zbog nedostatka dokaza, država je kroz ovaj postupak jasno potvrdila ono što je presuda ostavila nedorečeno. Ovaj status je dokaz da se silovanje dogodilo, da je moja majka preživjela zločin koji je obilježio i njen život, ali i živote mnogih koji upravo zbog ovakvih presuda šute – naveo je Muhić.