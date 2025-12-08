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GORAŽDE

Alen Muhić nakon priznavanja statusa civilne žrtve rata: Ovo je pobjeda istine

To je institucionalna potvrda onoga što se za mene znalo i osjećalo cijeli život, da sam rođen kao posljedica ratnog silovanja, rekao je

Alen Muhić: Pobjeda istine. Elma Geca/FENA

FENA

8.12.2025

Alenu Muhiću iz Goražda, mladiću rođenom iz čina ratnog silovanja, zvanično je priznat status civilne žrtve rata, a rješenje je 4. decembra donio Centar za socijalni rad Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

Za Muhića priznavanje statusa nije samo administrativna odluka već, kako kaže, pobjeda istine i potvrda onoga što je obilježilo njegov život.

- To je institucionalna potvrda onoga što se za mene znalo i osjećalo cijeli život, da sam rođen kao posljedica ratnog silovanja - kaže Muhić.

Iako sudski proces iz 2006. i 2007. godine nije rezultirao individualnom krivičnom odgovornošću zbog nedostatka dokaza, Muhić naglašava da je država kroz priznati status potvrdila ono što presuda nije razjasnila. U drugostepenoj presudi Sud Bosne i Hercegovine je, uprkos oslobađanju optuženog, utvrdio činjenični opis zločina, dok je prvo suđenje donijelo osuđujuću presudu koja je kasnije preinačena.

- Iako sudska presuda nije dovela do individualne odgovornosti zbog nedostatka dokaza, država je kroz ovaj postupak jasno potvrdila ono što je presuda ostavila nedorečeno. Ovaj status je dokaz da se silovanje dogodilo, da je moja majka preživjela zločin koji je obilježio i njen život, ali i živote mnogih koji upravo zbog ovakvih presuda šute – naveo je Muhić.

Dodaje da je ova presuda upravo bila njegov početak borbe za pravdu, istinu i dostojanstvo te napominje da je rješenje o statusu civilne žrtve rata za njega lično potvrda porijekla, pravo da istina bude imenovana i korak ka dostojanstvu i ozdravljenju.

- Ovaj status je moj dokaz. Dokaz istine. Dokaz silovanja. I dokaz da se i nakon decenija šutnje, pravda može pomaknuti makar za jedan korak, dovoljno da svijet čuje - naglašava Muhić.

U Federaciji BiH ova kategorija je zakonom prepoznata od 2023. godine, a ovaj slučaj predstavlja jedan od prvih primjera da institucije potvrde status djeteta rođenog iz ratnog zločina na osnovu raspoloživih dokaza i nalaza stručne komisije.

# GORAŽDE
# BIH
# ALEN MUHIĆ
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