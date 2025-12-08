Ne blokira samo SNSD, problem je u iluzijama koje Trojka prodaje

Još jedan pokušaj usvajanja evropskih zakona i odluke o formiranju Ureda glavnog pregovarača u Vijeću ministara BiH završio je – potpuno očekivanim neuspjehom. Ali ono što je zaista porazno jeste činjenica da su političari, ponajviše lideri Trojke, i ovaj put građanima govorili jedno, a radili potpuno drugo, piše NAP.

Njihov osvrt u nastavku prenosimo u cijelosti.

- Oni su prvo ubijedili javnost prije tri godine da je Milorad Dodik neki novi evropski političar, da će sada kada nema SDA sve ići glatko, a onda od januara 2025. pokušavaju obmanuti građane da SNSD više nije dio vlasti. Pri tome su svjesno zanemarivali svu pomoć Dragana Čovića koju je nesebično pružao Dodiku.

Druga priča

Danas druga priča, naknadna pamet od koje niko nema koristi.

U proteklim sedmicama slušali smo “čvrste” najave da će evropski zakoni biti usvojeni. Govorilo se o postignutim dogovorima, spremnosti, odlučnosti i navodnom zajedničkom interesu. Obećavano je da će se „učiniti sve“ da BiH uhvati posljednji voz za otvaranje pregovora sa EU.

Danas vidimo da ništa od toga nije bilo istina. Kao i ranije, ministri iz reda srpskog naroda nisu glasali ni za dnevni red. To nije nikakva novost, nikakvo iznenađenje i nikakav „novi momenat“. To je praksa koja se ponavlja godinama. Uprkos tome, Trojka je nastavljala uvjeravati javnost da postoji realna šansa da se ključni evropski zakoni proguraju.

I onda, kada sve padne u vodu ponovo ista priča o krivcima.

Ministar saobraćaja i komunikacija Edin Forto optužio je SNSD da je antievropska stranka, a HDZ da im daje alat za blokade. Sve to može biti tačno, i odavno je tako, ali ono što Forto prešućuje jeste da je dobar dio javnosti godinama upozoravao na takvo što, pa je pitanje odgovornosti Trojke u cijelom procesu jako značajno. Zašto su tvrdili da će zakoni proći, iako je bilo jasno da neće? Zašto su opet prodavali optimizam, iako znaju način funkcionisanja Vijeća ministara i odnosa unutar koalicije?

Još je problematičnije to što sada priznaje da bi glasao za zakone koji ionako ne bi dobili zeleno svjetlo iz Brisela. Dakle, nije ni bilo ozbiljne strategije. Samo pokušaj da se politička šteta prebaci na druge. Otkazivanje sastanka u Birseu s bh. liderima poruka je koja se da jasno iščitati. Je li Brisel umoran?

Glavni pregovarač

Situacija s Uredom glavnog pregovarača dodatno pokazuje konfuziju i nedosljednost. Tek sada se postavlja pitanje nadležnosti, iako se mjesecima najavljivalo da će odluka biti usvojena bez problema. Ako nadležnosti nisu razjašnjene šta se tačno dogovaralo do sada? I zašto su građanima slali poruke da je sve „gotova stvar“?

Istina je jednostavna, ali neugodna godina nije izgubljena zbog SNSD-a – godina je izgubljena jer su političari građanima prodavali nerealne priče, dok istovremeno nisu imali ni plan ni snagu da obezbijede minimum jedinstva u vlasti. EU put BiH danas je taoc istih starih blokada, ali i novih iluzija koje vlast sama proizvodi.

A građani su ponovo obmanuti prvo obećanjima i lažima a onda danas izgovorima, piše NAP.