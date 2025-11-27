SDA tvrdi: Trojka, SNSD i HDZ ruše skenere!

Prošla su skoro četiri i po mjeseca otkako je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nametnuo odluku kojom je, pored ostalog, osigurao i sredstva za kupovinu novih izbornih tehnologija, ali od vlasti do danas nema jasne potvrde da će građani 2026. godine konačno dobiti priliku da po prvi put učestvuju u transparentnom i poštenom izbornom procesu.

Svi politički subjekti deklarativno podržavaju opremanje biračkih mjesta uređajima koji se već godinama koriste u zemljama regiona, ali riječi ne prate djela, pa sumnje da aktuelni saziv Vijeća ministara BiH s Trojkom, SNSD-om i HDZ-om opstruira jedan od najznačajnijih projekata u BiH nakon rata, postaju sve jače.

Identifikacija birača

Podsjetimo, visoki predstavnik je 17. jula pronašao rješenje za plaćanje duga iz arbitražnog spora sa slovenačkim „Viaductom“, te istovremeno naložio da nabavka specifičnih izbornih tehnologija bude finansirana sa 112,5 miliona KM iz dobiti Centralne banke BiH.

Polovinom novembra CIK BiH raspisala je tender za nabavku uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, te druge opreme, vrijedan 88 miliona KM, ali dok rokovi teku izostaje usvajanje zakonskih propisa, bez čega sama oprema ne vrijedi ništa.

- SNSD, HDZ i stranke Trojke na sve načine pokušavaju opstruirati uvođenje novih tehnologija na izborima 2026. godine. CIK je raspisala javni poziv za nabavku opreme, ali bez izmjena Izbornog zakona i usvajanja pravilnika koji bi omogućio zapošljavanje IT stručnjaka, nova tehnologija se neće moći primijeniti. Vijeće ministara BiH bez ikakvog razloga je odbilo da usvajanjem pravilnika omogući proširenje kapaciteta IT odsjeka, kao ključne pretpostavke za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Unatoč urgencijama iz CIK-a, Vijeće ministara izbjegava da predloži izmjene Izbornog zakona bez kojih se cjelokupni proces neće moći realizirati, niti to čine vladajuće stranke pojedinačno – upozorili su jučer iz SDA.

Skromni resursi

CIK BiH je 27 oktobra uputila inicijativu za izmjene Izbornog zakona BiH, te zatražila da Vijeće ministara BiH hitno usvoji Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji CIK-a BiH. Inicijativa je upućena i Parlamentarnoj skupštini BiH i klubovima svih stranaka.

- Postojeći ljudski resursi su skromni, pogotovo u IT odsjeku, a naročito u dijelu razvoja softvera. Uz ionako skromne resurse, raditi i na svim neophodnim poslovima vezanim za uvođenje specifičnih tehnologija u izborni proces je gotovo nemoguće. Ova institucija pripremila je novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji Sekretarijata CIK-a BiH. Vijeće ministara BiH je odbilo dati saglasnost na navedeni Pravilnik, bez ikakvog obrazloženja, unatoč zaključku Predstavničkog doma PSBiH sa sjednice 11. septembra, kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da, radi povećanog obima nadležnosti CIK BiH, u roku od 30 dana, da saglasnost – navode iz CIK-a BiH.

Manipulacija voljom glasača

Uvođenje novih tehnologija, koje će onemogućiti većinu nepravilnosti zabilježenih na izborima u BiH, već godinama traže eksperti, nevladine organizacije, građani, kao i pojedini politički subjekti. Prepreka je samo spremnost aktuelnih vlasti da podignu ruku za izmjene zakona i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji CIK-a, a motiv zašto to ne čine zaista i može biti ono što navode iz SDA - očigledna namjera da se nastavi manipulirati izbornim procesom i voljom glasača.