SDA tvrdi: SNSD, HDZ i Trojka opstruiraju uvođenje skenera, žele nastaviti izbornu krađu

Iz SDA navode da je Centralna izborna komisija raspisala javni poziv za nabavku opreme, ali da bez izmjena Izbornog zakona i usvajanja Pravilnika kojim bi se omogućilo zapošljavanje IT stručnjaka, novi sistemi neće moći biti primijenjeni.

Stranka demokratske akcije saopćila je da SNSD, HDZ i stranke Trojke pokušavaju na sve načine spriječiti uvođenje novih izbornih tehnologija za izbore 2026. godine.

- Vijeće ministara BiH, u kojem sjede predstavnici ovih stranaka, bez ikakvog razloga je odbilo da usvajanjem Pravilnika omogući proširenje kapaciteta IT odsjeka, kao ključne pretpostavke za primjenu specifičnih izbornih tehnologija. Bez toga provođenje izbora s novim tehnologijama je nemoguće. Uz to, uprkos urgencijama iz Centralne izborne komisije, Vijeće ministara izbjegava da predloži izmjene Izbornog zakona, bez kojih se proces neće moći realizirati, niti to čine vladajuće stranke pojedinačno - poručili su iz SDA.

Dodaju da izmjene Izbornog zakona moraju jasno definisati niz tehničkih pitanja, uključujući izgled glasačkih listića, identifikaciju birača, način brojanja glasova i kontrolu rezultata, kao i druga specifična pitanja koja trenutni zakon ne uređuje.

- Jedini motiv za ove opstrukcije koje dolaze iz vladajućih stranaka je očigledna namjera da se nastavi manipulirati izbornim procesom i voljom birača. Ukoliko u narednih 15 dana Vijeće ministara ne poduzme korake da se ovi problemi riješe, SDA će u parlamentarnu proceduru uputiti izmjene Izbornog zakona koje će omogućiti primjenu skenera i pratećih tehnologija na narednim izborima - zaključili su iz SDA.