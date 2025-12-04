Reuf Bajrović: "Mučno je gledati kako HDZ i SNSD ponižavaju Trojku"

Tokom posljednje tri godine imali smo niz situacija gdje je bilo jasno i najpovršnijem posmatraču da i SNSD i HDZ rade tačno ono što smo mi u ovom studiju govorili, a to je da ako uzmete SNSD i HDZ kao partnere da će sve biti blokirano i da će svaki korak naprijed morati biti plaćen u vidu nekog ogromnog ustupka - kazao je početku Bajrović i dodao:

- Danas smo vidjeli i čuli izjavu glavnog N.N. lica vladajuće koalicije, dakle Nermina Nikšića koji je izašao i jasno rekao da nema ništa od EU puta naše zemlje do kraja ovog mandata. To jednostavno znači da je ta skupina stranaka koje se odazivaju na ime 'Trojka' govorila neistinu kada je saopštila da će sa 'novim evropskim Dodikom' i Čovićem i HDZ koji su za ulazak BiH u EU, napraviti dramatične korake naprijed ka našem punopravnom članstvu.

- Dakle, danas je to Nermin Nikšić fino priznao i rekao da od evropskog puta BiH nema ništa. Pri tome, nedostaje jedan dio koji treba napomenuti. Ljudi iz 'Trojke' su govorili i obećali ovom narodu, da ukoliko ne bude bilo napretka da će se povući iz vlasti i prvi dati ostavke. Pa sjetite se samo kako su u januaru započeli moram reći komičnu epizodu kad su rekli da će smjeniti ljude iz SNSD-a. Uspjeli su toliko učiniti Dodiku da su mu u SAD-u skinuli sankcije. Dodik nikad jači nije bio, a čovjek kojeg ne vrijedi puno spominjati jer je u teškoj političkoj situaciji, Konaković, je rekao: 'Februar i dajte mi malo marta i Dodik i SNSD su gotovi'. Moram ipak reć nešto u njegovu korist – nije rekao koje godine. Možda je mislio na 2027, nakon izbora uoktobru iduće godine.

Treba se prisjetiti i tri osobe koje su iz izborne jedinice Sarajevo došli u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH: Sabina Čudić, Peđa Kojević i Saša Magazinović. Svo troje su javno rekli da nikad neće ni sa SNSD-om ni sa HDZ-om. Svo troje su glasali za koaliciju sa SNSD-om, a nedavno su svo troje glasali da Marinko Čavara iz HDZ-a ostane na poziciji predsjednika Parlamenta. To je nevjerovatno licemjerje i nije mi jasno kako misle da je narod toliko nezainteresovan - kazao je Bajrović.

Odnos prema HDZ-u i SNSD-u

Komentarišući potpuno podanički i gotovo vazalski odnos 'Trojke' prema HDZ-u i SNSD-u Bajrović naglašava:

- HDZ želi ono što želi SNSD. Oni su politički nasljednici i izrazi politika koje smo vidjeli kroz HVO i vojsku RS. To su dakle dvije stranke koje u političkom smislu predstavljaju te dvije vojske, u jednom trenutku obje pobunjeničke, obje su se borile protiv BiH. I dan danas HDZ i SNSD žele da ispune ratne ciljeve te dvije vojske i susjednih država Hrvatske i Srbije. Iako se ja s ovom vlašću ne slažem, u jednom trenutku čovjeku teško bude kad vidite kako se 'Trojka', koju je Šmit nametnuo, i to se ne treba zaboravit, tretira od HDZ-a i SNSD-a. Teško je gledati taj nivo poniženja i maltretiranja onih koji su makar nominalno iz te bosanske kvote i iz te kvote se trebaju bavit politikom. Ne znam kada će i u kojem trenutku ti ljudi odlučiti da je važno da postoji neko dostojanstvo, da postoji neka kičma - istakao je Bajrović i dodao:

- Pogledajte, najhrabrija stvar koju je uradio Nikšić poslije izbora 2022 je što je vozio automobil 80 kilometara na sat više od dozvoljenog na auto cesti. To mu je vrhunac hrabrosti bio. Sve ostalo je bilo daj da mi idemo u neku vrstu pasivne pozicije u kojoj će Dodik i Čović vodit igru a mi ćemo se ponašat kao da nas to ne zanima - kazao je Bajrović.