Studenti započeli protest ispred Vlade KS: Ugrožen život 550 studenata

Studenti, ali i brojni građani koji ih podržavaju, kao i uposlenici Studentskog centra, započeli su proteste ispred Vlade KS nakon što je došlo do kvara i curenja plina u kotlovnici Studentskog doma Bjelave, te ukidanja tople vode i grijanja.
Odlučili su dići glas i izboriti se za dostojanstvene uvjete, suočeni s uobičajeno neodgovarajućom reakcijom vlasti na problem.
- Broj okupljenih danas pokazuje u kakvom se stanju nalazi Studentski centar i kako žive naše kolege unutar Centra. Prije svega, vratit ću se na incident koji je mogao ugroziti živote 550 studenata. Ima li potrebe da više o bilo čemu razgovaramo? Nadležni godinama šute pa i dok su naši životi ugroženi. Jasno i glasno ćemo danas iskazati svojih 10 zahtjeva koji nam pripadaju - kazao je Aldin Mešan iz Udruženja studenata Studentskog centra.