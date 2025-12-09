Studenti započeli protest ispred Vlade KS: Ugrožen život 550 studenata

Studenti, ali i brojni građani koji ih podržavaju, kao i uposlenici Studentskog centra, započeli su proteste ispred Vlade KS nakon što je došlo do kvara i curenja plina u kotlovnici Studentskog doma Bjelave, te ukidanja tople vode i grijanja.

Odlučili su dići glas i izboriti se za dostojanstvene uvjete, suočeni s uobičajeno neodgovarajućom reakcijom vlasti na problem.