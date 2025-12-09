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ZAKON VAN SNAGE

Crnadak: Propala odmazda SNSD-a, pravedna odluka Ustavnog suda

Ovo je najdirektnija potvrda da SNSD, uprkos velikoj galami, uvijek provodi sve Šmitove odluke, kaže Crnadak

Crnadak: Propala odmazda SNSD-a. Dejan Rakita / PIXSELL

A. O.

9.12.2025

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak prokomentarisao je odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je donesena danas, čime je van snage stavljen Zakon o finansiranju političkih partija u RS.

- Propala odmazda SNSD-a, pravedna odluka Ustavnog suda. Današnja odluka Ustavnog suda BiH, kojom se privremeno stavlja van snage SNSD-ov zakon o prekidu budžetskog finansiranja političkih partija, donosi veliku korist Republici Srpskoj i dokazuje da smo bili u pravu kada smo tvrdili da je ta akcija režima bila nedemokratska i neustavna – naveo je Crnadak.

Dodao je kako je Vlada RS dužna da isplati sva zaostala sredstva političkim partijama iz Republike Srpske od maja ove godine, kada je zakon usvojen, čime se, kako navodi Crnadak, ispravlja nepravda i SNSD zaustavlja u svom nasilničkom pokušaju da, kršeći zakone, oteža opoziciono djelovanje u RS.

- Donošenje ovog zakona bila je odmazda SNSD-a prema opoziciji, zbog odluke Kristijana Šmita da obustavi finansiranje SNSD-a i Ujedinjene Srpske, iako tu njegovu odluku provodi SNSD-ova Vlada Republike Srpske. Ovo je najdirektnija potvrda da SNSD, uprkos velikoj galami, uvijek provodi sve Šmitove odluke, jer Vlada RS, isključivo po nalogu Šmita, ne dostavlja zakonske tranše ovim strankama. Ostaje da vidimo da li će ovu praksu nastaviti i nova Vlada RS, koja je u međuvremenu imenovana. Nakon šoka koji su doživjeli na prijevremenim predsjedničkim izborima i potpunim izbacivanjem iz igre na BiH nivou, današnja pravedna odluka Ustavnog suda BiH predstavlja još jedan udarac vladajućem režimu, koji nezaustavljivo gubi tlo pod nogama – zaključio je Crnadak. 

# SNSD
# IGOR CRNADAK
# RS
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