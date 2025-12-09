Crnadak: Propala odmazda SNSD-a, pravedna odluka Ustavnog suda

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak prokomentarisao je odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je donesena danas, čime je van snage stavljen Zakon o finansiranju političkih partija u RS.

- Propala odmazda SNSD-a, pravedna odluka Ustavnog suda. Današnja odluka Ustavnog suda BiH, kojom se privremeno stavlja van snage SNSD-ov zakon o prekidu budžetskog finansiranja političkih partija, donosi veliku korist Republici Srpskoj i dokazuje da smo bili u pravu kada smo tvrdili da je ta akcija režima bila nedemokratska i neustavna – naveo je Crnadak.

Dodao je kako je Vlada RS dužna da isplati sva zaostala sredstva političkim partijama iz Republike Srpske od maja ove godine, kada je zakon usvojen, čime se, kako navodi Crnadak, ispravlja nepravda i SNSD zaustavlja u svom nasilničkom pokušaju da, kršeći zakone, oteža opoziciono djelovanje u RS.