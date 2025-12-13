Konakovićev dosje: Isti ispiti, različiti datumi polaganja

8. Komunikologija u sportu (VI semestar) – u indeksu datum polaganja 18. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 17. 2. 2008., a datum ispita 18. 2. 2008. godine, dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 18. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 18. 2. 2008.

7. Stres faktor u sportskom menadžmentu (VI semestar) – u indeksu datum polaganja 14. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 26. 1. 2008., a datum ispita 14. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 14. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 14. 2. 2008.

6. Public Relation u menadžmentu (VI semestar) – u indeksu naziv predmeta PR Menadžment, datum polaganja 12. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 26. 1. 2008., a datum ispita 12. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 12. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 12. 2. 2008.

5. Liderstvo-vodstvo (VI semestar) – u indeksu naziv predmeta je Liderstvo, datum polaganja 8. 2. 2008. godine, u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 26. 1. 2008. godine, a datum ispita 8. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 8. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 8. 2. 2008.

4. Strateški menadžment (V semestar) – u indeksu datum polaganja 7. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 26. 1. 2008., a datum ispita 7. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 7. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 7. 2. 2008.

3. Vještina pobjeđivanja (V semestar) – u indeksu datum polaganja 8. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 26. 1. 2008., a datum ispita 8. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 8. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 8. 2. 2008.

2. Sportsko propagandni menadžment (V semestar) – u indeksu datum polaganja 6. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 26. 1. 2008., a datum ispita 6. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 4. 2. 2008. godine, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 6. 2. 2008.

1. Upravljanje u novom društvu (V semestar) – u indeksu datum polaganja 4. 2. 2008. godine, u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 26. 1. 2008. godine, a datum ispita 4. 2. 2008. godine, dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 4. 2. 2008. godine, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 4. 2. 2008. godine

Na traženje inspektora, iz dosjea 220/4 studenta Elmedina Konakovića, predočava se indeks i prijave za svaki pojedinačni ispit, te u prisustvu pregleda prisutnog prodekana za nastavu, inspektori detaljnom analizom indeksa, prijava pojedinačnih ispita, Matične knjige studenata, u pogledu broja i datuma položenih ispita, utvrđuju sljedeće:

8. Kojeg datuma je Elmedin Konaković izvršio prijavu ispita koje je polagao na prvom ciklusu studija, s utvrđivanjem datuma prijave i polaganja za svaki pojedinačni ispit, svaki semestar i svaku akademsku godinu.

Kako je u obavijesti naveo Inspektorat prosvjetne inspekcije, usmjereni inspekcijski nadzori na ovom fakultetu provedeni su tokom jula 2022. godine.

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo je sredinom 2022. godine dobio obavijest Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića, aktuelnog ministra vanjskih poslova BiH.

Konaković: Indeks mu se ne slaže s papirima Fakulteta . Facebook

Konaković: Indeks mu se ne slaže s papirima Fakulteta . Facebook

11. Filozofija menadžmenta (VI semestar) – u indeksu datum polaganja 28. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 17. 2. 2008., a datum ispita 27. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 27. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 27. 2. 2008.

10. Finansijski menadžment u sportu (V semestar) – u indeksu datum polaganja 28. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 17. 2. 2008., a datum ispita 19. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 19. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 19. 2. 2008.

9. Psihologija u menadžmentu (VI semestar) – u indeksu datum polaganja 12. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 26. 1. 2008., a datum ispita 11. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 11. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 11. 2. 2008.

12. Menadžment informacionih tehnologija (V semestar) – u indeksu datum polaganja 29. 2. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 17. 2. 2008., a datum ispita 29. 2. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 29. 2. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 29. 2. 2008.

13. Sociologija sporta (I semestar) – u indeksu datum polaganja 10. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 10. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 10. 12. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 10. 12. 2008.

14. Teorija sporta (I semestar) – u indeksu datum polaganja 11. 12. 2008. u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 11. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 11. 12. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 11. 12. 2008.

15. Pedagogija sporta (I semestar) – u indeksu datum polaganja 12. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 12. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 12. 12. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 12. 12. 2008.

16. Komunikologija u sportu (I semestar) – u indeksu datum polaganja 13. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita naziv predmeta je Sportska komunikologija, kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 13. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 13. 12. 2008., u Matičnoj knjizi kao naziv predmeta je Sportska komunikologija, datum polaganja ispita je naveden 13. 12. 2008.

17. Funkcionalna anatomija (I semestar) – u indeksu datum polaganja 15. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita datum prijave ispita nije naveden, a datum ispita 15. 12. 2008., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu datum ispita nije naveden, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 15. 12. 2008.

18. Antropomotorika (II semestar) – u indeksu datum polaganja 16. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 16. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 16. 12. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 16. 12. 2008.

19. Strani jezik – Engleski jezik (II semestar) – u indeksu datum polaganja 17. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 17. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 17. 12. 2008, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 17. 12. 2008.

20. Psihologija sporta (I semestar) – u indeksu datum polaganja 18. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 18. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 18. 12. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 18. 12. 2008.

Poništen ispit

21. Fiziologija sporta (II semestar) – u indeksu datum polaganja 19. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 19. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 19. 12. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 19. 12. 2008.

22. Statistika sa informatikom (II semestar) – u indeksu naziv predmeta Statistika i informatika, datum polaganja 20. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 20. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 20. 12. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 20. 12. 2008.

23. Biomehanika (II semestar) – u indeksu datum polaganja 21. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita datum prijave ispita nije naveden, a datum ispita 21. 12. 2008., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 21. 12. 2008.

24. Tae-Bo (II semestar) – u indeksu datum polaganja 22. 12. 2008., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 12. 2008., a datum ispita 22. 12. 2008., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu naveden datum ispita 22. 12. 2008., u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 22. 12. 2008.

U indeksu je evidentiran nastavni predmet Povijest, organizacija i pravila, položen dana 31. 3. 2009., te naznaka da je isti poništen.

25. Stilovi dobrog i lošeg upravljanja (III semestar) – u indeksu datum polaganja 6. 2. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 5. 2. 2014., a datum ispita 6. 2. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 6. 2. 2014.

26. Kineziološka analiza (III semestar) – u indeksu datum polaganja 21. 1. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 20. 1. 2014., a datum ispita 21. 1. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 21. 1. 2014.

27. Povijest, organizacija i pravila (III semestar) – u indeksu datum polaganja 23. 1. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 22. 1. 2014., a datum ispita 23. 1. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 23. 1. 2014.

28. Antropološka analiza (III semestar) – u indeksu datum polaganja 7. 2. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 6. 2. 2014., a datum ispita 7. 2. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 26. 3. 2009., ocjena nije čitka, a zatim kao datum polaganja ispita 7. 2. 2014.

29. Menadžment sportskih manifestacija (IV semestar) – u indeksu datum polaganja 10. 9. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 18. 3. 2009., a datum ispita 2. 4. 2009., dok je u dijelu prijave Evidencija o ispitu datum ispita 2. 4. 2009. u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 2. 4. 2009.

30. Licenciranje u sportu (IV semestar) – u indeksu datum polaganja 3. 9. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 2. 9. 2014., a datum ispita 3. 9. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 3. 9. 2014.

31. Sportski marketing (IV semestar) – u indeksu datum polaganja 8. 9. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 3. 9. 2014., a datum ispita 8. 9. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 8. 9. 2014.

32. Menadžment ljudskih potencijala (IV semestar) – u indeksu kao naziv predmeta je Menadžment ljudskih resursa, datum polaganja 5. 9. 2014. u prijavi za polaganje ispita naziv predmeta je Menadžment ljudskih resursa/potencijala, kao datum prijave ispita je naveden 3. 9. 2014., a datum ispita 5. 9. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi, naziv predmeta je Menadžment ljudskih potencijala, kao datum polaganja ispita je naveden 5. 9. 2014.

33. Sportski menadžment (III semestar) – u indeksu datum polaganja 20. 1. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 17. 1. 2014., a datum ispita 20. 1. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 20. 1. 2014.

34. Globalizacija u sportu (IV semestar) – u indeksu datum polaganja 12. 9. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 9. 9. 2014., a datum ispita 12. 9. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 12. 9. 2014.

35. Internet i Public Relation u sportu (IV semestar) – u indeksu datum polaganja 11. 9. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 9. 9. 2014., a datum ispita 11. 9. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 11. 9. 2014.

36. Kultura izražavanja (III semestar) – u indeksu datum polaganja 31. 1. 2014., u prijavi za polaganje ispita kao datum prijave ispita je naveden 30. 1. 2014., a datum ispita 31. 1. 2014., dok u dijelu prijave Evidencija o ispitu nije naveden datum ispita, u Matičnoj knjizi kao datum polaganja ispita je naveden 31. 1. 2014.

Nastavit će se (U idućem nastavku kako su priznavani položeni ispiti)