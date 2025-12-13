Sistemi testirani na izborima 2024. godine: Brčko je primjer sprečavanja prevara

Podsjetimo, pilot-projekt “Autentifikacija birača i transmisija rezultata” realiziran je uz podršku EU na 165 biračkih mjesta u 11 izbornih jedinica. Drugi pilot-projekt odnosio se na upotrebu optičkih skenera s automatskom transmisijom rezultata i uz podršku USAID-a, a proveden je na 145 biračkih mjesta u sedam izbornih jedinica.

Centralna izborna komisija BiH je primjenu novih tehnologija uspješno testirala na lokalnim izborima 2024. godine, na ukupno 458 biračkih mjesta u 24 osnovne izborne jedinice.

Uspostava video nadzora testirana je na 10 biračkih mjesta u pet izbornih jedinica. Brčko Distrikt BiH poslužio je kao poligon za provedbu pilot-projekta uvođenja biometrijske identifikacije i autentifikacije birača.

Uz podršku OSCE-a oprema je tada instalirana na svih 138 biračkih mjesta, a građani su bili obavezni da svoj identifikacioni dokument provuku kroz aparat i da svojim otiskom prsta izvrše autentifikaciju.