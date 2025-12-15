Selmir Pidro: Junak Rođenih

Jedan potez bio je dovoljan da Selmir Pidro obilježi 19. kolo Wwin lige Bosne i Hercegovine. Lijevi bek Veleža postigao je pobjedonosni pogodak protiv Sloge i donio Rođenima tri izuzetno važna boda.

Pidro se najbolje snašao u završnici akcije i preciznim udarcem riješio utakmicu u korist mostarskog tima, i to u 90. minuti utakmice u Doboju. Bio je to gol koji je krunisao dobru igru Veleža i potvrdio formu ekipe koja u prvenstvu ne zna za poraz već osam uzastopnih utakmica.

Mostarski klub u tom periodu djeluje sigurno, organizovano i takmičarski ozbiljno, a bodovi se osvajaju bez velikih oscilacija. Upravo takav pristup vidio se i u duelu sa Slogom, gdje je strpljenje na kraju nagrađeno.

Pidro je u ovom susretu, osim pogotka, odradio i veliki dio posla u defanzivi, potvrdivši da Velež u njemu ima pouzdanog igrača za oba pravca igre. Njegov gol došao je u pravom trenutku i simbol je kontinuiteta koji Rođeni trenutno grade. Podsjetimo, Veležu je donio i pobjedu protiv Rudara u Mostaru prije nekoliko kola.