Fahrudin ef. Makić: Imam mira

Imam džemata Kupres Fahrudin ef. Makić ovih dana je u centru pažnje nakon što je u ponedjeljak napadnut ispred džamije. Iako je incident bio uznemirujući – napadač ga je najprije automobilom ometao dok je prelazio cestu, a potom ga ispred džamije zasuo psovkama i uvredama na nacionalnoj osnovi – efendija Makić ostao je dostojanstven i miran.

Najpotreseniji su bili članovi njegove porodice, ali on sam poručuje da pojedinačni čin ne može narušiti suživot na Kupresu.

– Sa susjedima, komšijama imam jako lijepe odnose… Sa župnikom, kapelanom, s pravoslavnim sveštenikom non-stop sjedimo, pijemo kafu, družimo se – ističe ef. Makić, naglašavajući da incident ne povezuje ni s jednim narodom.

Upravo ta smirenost i širina će se sastati s načelnikom Općine Dankom Juričem i lokalnim župnikom kako bi zajednički poslali poruku da izolirani napad neće narušiti godinama građeno povjerenje među komšijama.

Podrška efendiji stigla je i iz Medžlisa Islamske zajednice Bugojno, čija je delegacija posjetila džemat Kupres.

Uprkos napadu, Fahrudin ef. Makić ostaje glas razuma, primjer čovjeka koji na provokaciju odgovara dostojanstvom i koji i u teškom trenutku insistira na priči o miru, komšijskim odnosima i vrijednosti zajedništva.