Jules Kunde: Čovjek odluke

U večeri koja je mogla završiti novim evropskim kiksom Barcelone, jedan čovjek odlučio je da to ne dozvoli. Jules Kunde (Koundé) preuzeo je odgovornost, stao ispred cijelog Kamp Noua i praktično sam preokrenuo utakmicu protiv Ajntrahta iz Frankfurta – i rezultat, i atmosferu, i vjerovanje navijača.

Barcelona je na odmor u utakmici 6. kola Lige prvaka otišla s minimalnim zaostatkom, a igra je djelovala bezidejno, tromo i bez energije. Međutim, ulaskom u drugo poluvrijeme Kunde pokazuje zašto ga mnogi smatraju jednim od najkompletnijih defanzivaca današnjice.

Prvo je u 50. minuti matirao golmana nakon asistencije Markusa Rašforda (Marcus Rashford) i unio dugo čekanu sigurnost u igru Blaugrane. Samo tri minute kasnije bljesnula je brza akcija Barcelone, dodavanje mladog Lamina Jamala (Yamal), a Kunde hladnokrvan i precizan za 2:1 i potpuno oduševljenje tribina.

Utakmica je završila njegovim potpisom – dva gola defanzivca u susretu Lige prvaka nisu svakodnevica, a posebno ne u trenucima kada ekipi gori pod nogama, i to za tri minute. Kunde je potvrdio da je više od defanzivca: lider, pokretač, čovjek odluke.