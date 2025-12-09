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LIČNOST DANA

Lando Noris: Prekinuo dominaciju

Noris je došao do prvog trofeja u karijeri, prekinuvši tako niz od četiri vezane titule Ferstapena

Noris: Fenomenalna sezona. Facebook

Piše: Sedin Spahic

9.12.2025

Britanski as Meklarena Lando Noris postao je prvak ovogodišnjeg izdanja Formule 1 i tako prekinuo četverogodišnju dominaciju Maksa Ferstapena. To je prvi ovakav trofej u karijeri za Britanca, nakon što je prvo gledao u leđa Mercedesu i Hamiltonu, a onda i Red Bullu i Ferstapenu.

Iako je Ferstapen trijumfovao na Velikoj nagradi Abu Dabija, taj rezultat nije bio dovoljan – za odbranu titule trebalo mu je da Noris završi najviše četvrti.

Međutim, Britanac je i u ključnom trenutku pokazao smirenost i kvalitet, završivši utrku na trećem mjestu i osiguravši ukupnu krunu s dva boda prednosti.

Norisova sezona ostaje upamćena po taktičkoj zrelosti i nevjerovatnoj brzini koju je izvlačio iz Meklarena, tima koji je ove godine dominirao i u poretku konstruktora.

Njegov klupski kolega Oskar Pjastri završio je Abu Dabi kao drugi i kompletirao sezonu na trećem mjestu, potvrdivši nadmoć „narandžastih“.

Norisov naslov simbol je nagrada za upornost – nova zvijezda Formule 1 zasjala je punim sjajem i sigurno je da ćemo u njegovim utrkama tek uživati i u narednim sezonama.

# LIČNOST DANA
# LANDO NORRIS
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