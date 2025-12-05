Amila Gadžun: Majka heroina

Borba jedne hrabre majke, Amile Gadžun, ne prestaje već četiri godine. Njena kćerka Džena koja je imala samo dvije godine, preminula je 14. novembra 2021. godine, tri dana nakon što je, zbog korekcije spuštenog očnog kapka, podvrgnuta operaciji u privatnoj ordinaciji u Sarajevu.

Jučer je u Kantonalnom sudu u Sarajevu nastavljeno ročište protiv optuženih ljekara Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić. Majci preminule Džene nije dozvoljeno prisustvo u sudnici, s obzirom da je to zatražio advokat doktorice Jovanović.

Ipak, iako je Amila razočarana, ona ne odustaje od pravde. Vjerovatno više ne zna od kuda joj snaga, ali se neumorno bori. Amila svakodnevno dokazuje da majčina ljubav nema granica i da istina, kad-tad, mora izaći na vidjelo. U njenom glasu se osjeti tuga, ali još snažnije odlučnost da ne dopusti da smrt njene kćerke ostane bez odgovora. Svaki odlazak na sud za nju je novi emotivni teret, ali i nova šansa da se približi istini. Nada se da će pravosudne institucije konačno pokazati da su na strani pravde, a ne moći i privilegija.

Amila Gadžun vjeruje da se istina ne može sakriti, i da će, bez obzira na prepreke, pravda na kraju pobijediti.