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LIČNOST DANA

Adem Ljajić: Majstorski gol

Bio je to trenutak individualne genijalnosti koji je prelomio derbi

Adem Ljajić: Danima će se prepričavat. Avaz

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

8.12.2025

Adem Ljajić ponovo je pokazao zašto ga smatraju jednim od najtalentiranijih fudbalera svoje generacije. Na sarajevskom Koševu, u gradskom derbiju protiv vječnog rivala Željezničara, Ljajić je postigao pravu golčinu. Bio je to pogodak koji je u sekundi zapalio tribine, ali i potvrdio njegovu klasu.

U utakmici visokog naboja, gdje svaki duel nosi dodatnu težinu, bivši reprezentativac Srbije i zvijezda najvećih evropskih liga odigrao je partiju koja se neće tako lako zaboraviti. Njegov gol nije bio samo estetski spektakularan, bio je i presudan.

Njegovim golom Sarajevo je otišlo na 3:0 i ni najveći navijači Želje nisu vjerovali u preokret. Bio je to trenutak individualne genijalnosti koji je prelomio derbi i donio ogromnu dozu samopouzdanja njegovom timu.

Ljajić, koji je u Sarajevo stigao kao veliko pojačanje, ovim je potezom još jednom dokazao da iskustvo i kvalitet nemaju alternativu. Dok je Koševo eruptiralo, postalo je jasno da je ova utakmica njegova i da će se upravo zbog te magične lopte u rašlje njegovo ime prepričavati danima.

# LIČNOST DANA
# ADEM LJAJIĆ
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