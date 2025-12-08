Adem Ljajić: Majstorski gol

Adem Ljajić ponovo je pokazao zašto ga smatraju jednim od najtalentiranijih fudbalera svoje generacije. Na sarajevskom Koševu, u gradskom derbiju protiv vječnog rivala Željezničara, Ljajić je postigao pravu golčinu. Bio je to pogodak koji je u sekundi zapalio tribine, ali i potvrdio njegovu klasu.

U utakmici visokog naboja, gdje svaki duel nosi dodatnu težinu, bivši reprezentativac Srbije i zvijezda najvećih evropskih liga odigrao je partiju koja se neće tako lako zaboraviti. Njegov gol nije bio samo estetski spektakularan, bio je i presudan.