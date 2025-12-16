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PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik se obrušio na Bakira Izetbegovića: Nikada se nećemo razumjeti

Poručio mu je da se on u Republici Srpskoj ništa ne pita i da se nikada neće pitati

Milorad Dodik i Bakir Izetbegović. Armin Durgut / Pixsell

Dž. R.

16.12.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obrušio se na Bakira Izetbegovića u objavi na platformi X.

Poručio mu je da se on u Republici Srpskoj ništa ne pita i da se nikada neće pitati.

- Bakire, jedno sam ti rekao i sada ću ti ponoviti - u Republici Srpskoj se ti ne pitaš ništa i nikada se nećeš pitati.

Srbe o kojima je sanjao tvoj babo, servilne, pokorne i odane Sarajevu, dok se ja pitam, nikada nećeš instalirati na vlast u Srpskoj, a pitaću se još dugo.

Ti bi, Bakire, da vodiš BiH u Evropu, ali preko Teherana i sa muslimanskom braćom.

Ti bi vladavinu prava u kojoj je pravo jedan stranac.

Republika Srpska i Srbi su ponosni partneri svima koji nas uvažavaju.

Ti i tebi slični tjerate Bošnjake da idu pognute glave i od njih pravite sluge svakome.

Zato se mi nikada nećemo razumjeti.

Sada imam posla, a ti nastavi da sanjaš - napisao je Dodik u objavi na platformi X.

# MILORAD DODIK
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
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