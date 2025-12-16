Dodik se obrušio na Bakira Izetbegovića: Nikada se nećemo razumjeti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obrušio se na Bakira Izetbegovića u objavi na platformi X.
Poručio mu je da se on u Republici Srpskoj ništa ne pita i da se nikada neće pitati.
PREDSJEDNIK SNSD-A
Poručio mu je da se on u Republici Srpskoj ništa ne pita i da se nikada neće pitati
Milorad Dodik i Bakir Izetbegović. Armin Durgut / Pixsell
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obrušio se na Bakira Izetbegovića u objavi na platformi X.
Poručio mu je da se on u Republici Srpskoj ništa ne pita i da se nikada neće pitati.
- Bakire, jedno sam ti rekao i sada ću ti ponoviti - u Republici Srpskoj se ti ne pitaš ništa i nikada se nećeš pitati.
Srbe o kojima je sanjao tvoj babo, servilne, pokorne i odane Sarajevu, dok se ja pitam, nikada nećeš instalirati na vlast u Srpskoj, a pitaću se još dugo.
Ti bi, Bakire, da vodiš BiH u Evropu, ali preko Teherana i sa muslimanskom braćom.
Ti bi vladavinu prava u kojoj je pravo jedan stranac.
Republika Srpska i Srbi su ponosni partneri svima koji nas uvažavaju.
Ti i tebi slični tjerate Bošnjake da idu pognute glave i od njih pravite sluge svakome.
Zato se mi nikada nećemo razumjeti.
Sada imam posla, a ti nastavi da sanjaš - napisao je Dodik u objavi na platformi X.
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