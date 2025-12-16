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SKINUTE TRI TAČKE

Vijeće ministara BiH neće raspravljati o pregovaračima BiH sa EU

To je bio preduslov ministara iz RS da sjednica bude održana

VM BiH - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

16.12.2025

Vijeće ministara BiH skinulo je sa dnevnog reda tri tačke. Na današnjoj sjednici neće biti rasprave o pregovarači BiH sa EU, te o zakonima o VSTV i Sudu BiH.

To je bio preduslov ministara iz RS da sjednica bude održana.

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto odlučila je s dnevnog reda današnje sjednice ovog tijela povući prve tri tačke.

Današnja sjednica je počela u 14 sati, a druga tačka dnevnog reda bila je Prijedlog odluke o uspostavi Ureda glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom kao privremenog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - II krug glasanja. Treća tačka bila je Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine - NOVI TEKST, a četvrta je bila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine - NOVI TEKST.

Ove tačke su povučene s današnjeg dnevnog reda.

Današnji dnevni red ima 62. tačke. 

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# SUD BIH
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