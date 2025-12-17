Neradna nedjelja porodila "dragstor ekonomiju"

Dragstori su važan dio urbanog života - mjesta na kojima se osnovne namirnice mogu kupiti brzo, kasno navečer ili tokom noći. Osim praktične funkcije, često su i prostori kratkih susreta i neformalnog druženja. Upravo takav model poslovanja bilježi snažan rast u Federaciji BiH nakon uvođenja zabrane rada nedjeljom za većinu trgovina.

Neostvaren cilj

Najnoviji primjer dolazi iz Tuzle, gdje je Grupacija „Bingo“ otvorila svoj prvi dragstor. Ova odluka nije u suprotnosti sa zakonom, jer se zabrana rada nedjeljom ne odnosi na dragstore. Prodavnica će raditi u punom kapacitetu, uključujući i nedjelju, a već su zabilježeni redovi i veliko interesovanje građana.

Profesor Damir Bećirović ističe da je rast broja dragstora logična tržišna reakcija na zabranu rada nedjeljom.

- Ako uporedimo broj dragstora prije godinu i danas, vidimo da tržište samo odgovara na potrebe u okviru regulacije koja je zadana - navodi Bećirović.

Prema njegovim riječima, trend rasta će se nastaviti, ali se može očekivati i dodatna reakcija regulatora - kroz ograničavanje broja dragstora po broju stanovnika ili dodatno smanjenje dozvoljene kvadrature, kako bi se velikim lancima onemogućilo da klasične supermarkete formalno registruju kao dragstore.

Bećirović ne isključuje ni mogućnost da Ministarstvo trgovine FBiH, posebno u predizbornom periodu, djelimično uzmakne, jer je eksperiment s neradnom nedjeljom pokazao, kako kaže, „svu besmislenost ovakve ekonomske politike“.

- Eksperiment nije ostvario nijedan cilj - ni ekonomski, ni sociološki. Izazvao je frustraciju i kod zaposlenih i kod potrošača. Ovo je školski primjer kako regulator dodatnim regulacijama pokušava braniti neodbranjivu ideju - ističe Bećirović.



