Nezavisne novine proslavile 30. rođendan

U Banjoj Luci je sinoć obilježena 30. godišnjica Nezavisnih novina u prisustvu velikoj broja kolega i gostiju.

"Nezavisne novine" su osnovane 27. decembra 1995. godine, a njihovo štampano izdanje izlazi svaki dan, a vikendom u dvobroju.

Na sinoćnoj proslavi prisjetili su se brojnih lijepih i izazovnih trenutaka u protekle tri decenije, a onda je uslijedilo veliko slavlje.

Čast da presiječe slavljeničku tortu pripala je Milani Đurić, šefici Tehničke pripreme, koja je član tima "Nezavisnih novina" gotovo od samih početaka.

Sandra Gojković - Arbutina, glavna i odgovorna urednica "Nezavisnih novina", poručila je da su 30 godina na strani istine, te da je to formula najznačajnijeg rezultata kojim se mogu pohvaliti te da su u samom vrhu po čitanosti.

- Najveću zahvalnost svakako dugujemo našim čitaocima. Iako ne volimo da se hvalimo brojkama, ovo je prilika da kažemo da je naš portal jedan od najčitanijih u BiH i regiji - istakla je Gojković - Arbutina.

Redakcija "Dnevnog avaza" želi sretan 30. rođendan kolegama iz "Nezavisnih novina".