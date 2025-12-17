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VELIKI JUBILEJ

Nezavisne novine proslavile 30. rođendan

Čast da presiječe slavljeničku tortu pripala je Milani Đurić, šefici Tehničke pripreme, koja je član tima "Nezavisnih novina" gotovo od samih početaka

Jubilej Nezavisnih novina - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

17.12.2025

U Banjoj Luci je sinoć obilježena 30. godišnjica Nezavisnih novina u prisustvu velikoj broja kolega i gostiju.

"Nezavisne novine" su osnovane 27. decembra 1995. godine, a njihovo štampano izdanje izlazi svaki dan, a vikendom u dvobroju.

Na sinoćnoj proslavi prisjetili su se brojnih lijepih i izazovnih trenutaka u protekle tri decenije, a onda je uslijedilo veliko slavlje.

Čast da presiječe slavljeničku tortu pripala je Milani Đurić, šefici Tehničke pripreme, koja je član tima "Nezavisnih novina" gotovo od samih početaka.

Sandra Gojković - Arbutina, glavna i odgovorna urednica "Nezavisnih novina", poručila je da su 30 godina na strani istine, te da je to formula najznačajnijeg rezultata kojim se mogu pohvaliti te da su u samom vrhu po čitanosti.

- Najveću zahvalnost svakako dugujemo našim čitaocima. Iako ne volimo da se hvalimo brojkama, ovo je prilika da kažemo da je naš portal jedan od najčitanijih u BiH i regiji - istakla je Gojković - Arbutina.

Redakcija "Dnevnog avaza" želi sretan 30. rođendan kolegama iz "Nezavisnih novina".

# JUBILEJ
# NEZAVISNE NOVINE
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