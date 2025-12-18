Oskar Danon: 16. godišnjica smrti bh. kompozitora i akademika

Na današnji dan 2009. godine, preminuo je Oskar Danon, bosanskohercegovački kompozitor i akademik. Studirao je u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji i Pragu, gdje je diplomirao dirigiranje i kompoziciju na Praškom državnom konzervatoriju i doktorirao filozofiju na Karlovom univerzitetu. Kao dirigent radio je u Sarajevu, a poslije Drugog svjetskog rata obavljao dužnost direktora Beogradske opere (1944. – 1965.) i glavnog dirigenta Slovenske filharmonije (1970. – 1974.). Također, bio je i dirigent u Beogradskoj filharmoniji i Simfonijskom orkestru Radio Zagreba. S tim orkestrima je kasnije nastupao širom Jugoslavije i po Evropi (Pariz, Wiesbaden, Firenca...). Bio je i profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu, te član i bivši predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika Srbije (UMUS). Za člana Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANUBiH) izabran je 2008. godine.

Antonio Stradivari . Wikipedia.org Antonio Stradivari . Wikipedia.org

Umro Antonio Stradivari, najpoznatiji svjetski graditelj violina 1737. - Umro Italijan Antonio Stradivari, najpoznatiji svjetski graditelj violina i drugih gudačkih instrumenata, s čijim potpisom je sačuvano 500 violina, 12 viola i 50 violončela. Stručnjaci nisu pronikli u tajnu savršenstva rezonance njegovih violina. Zna se da je drvo kupovao u Dalmaciji, uglavnom jelovo i vrbovo, ali se ne zna hemijski sastav laka - od svijetlocrvenog do tamnocrvenog - kojim je premazivao instrumente. 1803. - Preminuo njemački pisac, historičar, filozof i protestantski teolog Johan Gotfrid fon Herder (Johann Gottfried), koji je djelom "Ideje o filozofiji historije čovječanstva" znatno utjecao na mladog Getea (Goethe), na književni pokret "šturm und drang" i njemački romantizam. Jedno od njegovih glavnih djela je zbirka narodnih pjesama "Glasovi naroda u pjesmama", u kojoj se nalazi i bosanskohercegovačka "Hasanaginica" u Geteovom prevodu. 1856. - Rođen engleski fizičar Džozef Džon Tomson (Joseph John Thomson), predsjednik Kraljevskog društva u Londonu, profesor Univerziteta u Kembridžu. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1906., a otkrio je 1897. elektron, te atomističku strukturu elektriciteta i dao naučni osnov provođenja elektriciteta kroz gasove. 1865. - Ratifikacijom 13. amandmana Ustava u SAD je ukinuto ropstvo.

Bred Pit . Variety.com Bred Pit . Variety.com

Rođen američki glumac Bred Pit 1963. - Rođen Bred Pit (Brad Pitt), američki glumac, producent i aktivist, kojeg svrstavaju u holivudsku glumačku prvu ligu. Bio je nominiran za Oskara, a osvojio je Zlatni globus, oboje za svoju ulogu u filmu „Dvanaest majmuna“, 1995. godine. Mediji često navode Pita kao jednog od najatraktivnijih muškaraca na svijetu. Postao je slavan sredinom devedesetih nakon pojavljivanja u nekoliko velikih holivudskih filmova, a najpoznatije uloge ostvario je u filmovima „Sjeme zla”, “Sedam godina u Tibetu”, “Upoznajte Joea Blacka”, “Zdrpi i briši”, “Oceanovih dvanaest“ i „Troja“. Bio je u braku s glumicom Dženifer Aniston (Jennifer), a nakon snimanja filma “Gospodin i gospođa Smith“, u kojem je s Anđelinom Džoli (Angelina Jolie) glumio muža i ženu ubice, zaljubio se u Anđelinu. Svjetski mediji detaljno su popratili i njegov brak i kraj braka s Dženifer te vezu, brak i kraj braka s Anđelinom, s kojom ima šestero djece (troje biološke i troje posvojene). 1879. - Rođen švajcarski slikar Paul Kle (Paul Klee), jedan od začetnika apstraktnog slikarstva i osnivača grupe "Plavi jahač". Napisao je knjigu "Pedagoška bilježnica" i dnevnik "Otisci polusna". 1888. - Umro Antun Mažuranić, hrvatski književnik, gramatičar i leksikograf. Bio je učesnik narodnog preporoda i jedan od osnivača Matice ilirske. Postavio je temelje hrvatskoj modernoj akcentologiji, dijalektologiji i tekstologiji. Brat je hrvatskog bana i književnika Ivana Mažuranića te putopisca Matije Mažuranića. 1911. - Rođen francuski filmski režiser Žil Dasen (Jules Dassin), koji je u filmove kriminalističkog žanra unosio elemente društvenog angažmana. Početkom pedesetih godina 20. stoljeća je u vrijeme makartističke desničarske histerije optužen za antiameričku djelatnost i onemogućen da radi u SAD, poslije čega je otišao u Evropu i snimao filmove naizmjenično u Francuskoj i Grčkoj. Filmovi: "Naci agent", "Brutalna snaga", "Goli grad", "Rififi", "Onaj koji mora da umre", "Zakon", "Nikad nedjeljom", "Fedra". 1919. - Jure Kaštelan, hrvatski pjesnik, jedan od utemeljitelja hrvatskog modernog pjesničkog izraza, rođen je na današnji dan. Objavljivao je i članke, prozu, eseje i drame, te prevodio s ruskog i italijanskog. Zajedno s Bonaventurom Dudom uredio je hrvatsko izdanje Biblije (1968). Do 1980. godine bio je voditelj Katedre za teoriju književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a neko vrijeme i lektor na Sorboni. Smrt ga je zatekla na mjestu direktora Instituta za književnost i teatrologiju HAZU-a. 1943. - Rođen Kit Ričards (Keith Richards), engleski gitarist širom svijeta poznat kao "prva gitara" rok grupe „The Rolling Stones“. Iako se njegovo muzičko stvaralaštvo prvenstveno veže uz „Stonse“, gdje je uz Mika Džegera (Mick Jagger) autor njihovih najpoznatijih hitova kao što su „I Can't Get No Satisfaction“ i „Jumpin Jack Flash“, također je objavio i tri samostalna albuma. 1946. - Stiven Spilberg (Steven Spielberg), američki filmski reditelj, producent, trostruki dobitnik Oskara i najuspješniji reditelj svih vremena prema prihodu na blagajnama, rođen je na današnji dan. Filmovi: "Nešto demonsko", "Duel", "Teksas ekspres", "Ajkula", "Bliski susret treće vrste", "E. T. vanzemaljac", "Park iz doba Jure", "Šindlerova lista"… 1954. - Rođen Rej Liota (Ray Liotta), američki glumac koji je 1980-ih karijeru izgradio tumačeći likove nasilnika i psihopata, a potom od 1990-ih često glumio policajce. Proboj u glumačkoj karijeri napravio je ulogom mafijaša Henrija Hila u filmu iz 1990. godine “Dobri momci” reditelja Martina Skorsezea. Značajne uloge ostvario je i u filmovima “Bračna priča”, “Polje snova”, “Zemlja policajaca”, “Bijeli prah”… 1970. - U Italiji je poslije višegodišnjih sučeljavanja stupio na snagu Zakon o razvodu braka, uprkos protivljenju Rimokatoličke crkve.

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