Holivudska zvijezda Bred Pit proslavlja 60. rođendan

Na današnji dan 1963. godine, rođen je Vilijam Bredli „Bred” Pit (William Bradley "Brad" Pitt), američki glumac, producent i aktivist, kojeg svrstavaju u holivudsku glumačku prvu ligu. Bio je nominiran za Oskara, a osvojio je Zlatni globus, oboje za svoju ulogu u filmu „Dvanaest majmuna“, 1995. godine.

Najatraktivniji muškarac na svijetu

Mediji često navode Pita kao jednog od najatraktivnijih živućih muškaraca na svijetu, koji i u svojoj 60. godini izgleda odlično. Postao je slavan sredinom devedesetih nakon pojavljivanja u nekoliko velikih holivudskih filmova, a najpoznatije uloge ostvario je u filmovima „Sjeme zla”, “Sedam godina u Tibetu”, “Upoznajte Joea Blacka”, “Zdrpi i briši”, “Oceanovih dvanaest“ i „Troja“.

Bio je u braku s glumicom Dženifer Aniston (Jennifer), a nakon snimanja filma “Gospodin i gospođa Smith“, u kojem je s Anđelinom Džoli (Angelina Jolie) glumio muža i ženu ubojice, zaljubio se u Anđelinu. Svjetski mediji detaljno su popratili i njegov brak i kraj braka s Dženifer te vezu, brak i kraj braka s Anđelinom, s kojom ima šestero djece (troje biološke i troje posvojene).

Umro Italijan Antonio Stradivari, najpoznatiji graditelj violina

1644. - Postavši punoljetna, na prijesto stupila švedska kraljica Kristina Augusta (Christina), koja je odmah potom okončala rat s Danskom, a 1648. i Tridesetogodišnji rat koji je Švedsku učinio velikom silom na Baltiku. Bila je jedna od najobrazovanijih žena svog vremena i na dvoru je okupljala učene ljude.

1737. - Umro Italijan Antonio Stradivari, najpoznatiji svjetski graditelj violina i drugih gudačkih instrumenata, s čijim potpisom je sačuvano 500 violina, 12 viola i 50 violončela. Stručnjaci nisu pronikli u tajnu savršenstva rezonance njegovih violina. Zna se da je drvo kupovao u Dalmaciji, uglavnom jelovo i vrbovo, ali se ne zna hemijski sastav laka - od svijetlocrvenog do tamnocrvenog - kojim je premazivao instrumente.

1803. - Preminuo njemački pisac, historičar, filozof i protestantski teolog Johan Gotfrid fon Herder (Johann Gottfried), koji je djelom "Ideje o filozofiji historije čovječanstva" znatno utjecao na mladog Getea (Goethe), na književni pokret "šturm und drang" i njemački romantizam. Jedno od njegovih glavnih djela je zbirka narodnih pjesama "Glasovi naroda u pjesmama", u kojoj se nalazi i bosanskohercegovačka "Hasanaginica" u Geteovom prevodu.

1856. - Rođen engleski fizičar Džozef Džon Tomson (Joseph John Thomson), predsjednik Kraljevskog društva u Londonu, profesor Univerziteta u Kembridžu. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1906., a otkrio je 1897. elektron, te atomističku strukturu elektriciteta i dao naučni osnov provođenja elektriciteta kroz gasove.

U SAD ukinuto ropstvo

1865. - Ratifikacijom 13. amandmana Ustava u SAD je ukinuto ropstvo.

1879. - Rođen švajcarski slikar Paul Kle (Paul Klee), jedan od začetnika apstraktnog slikarstva i osnivača grupe "Plavi jahač". Napisao je knjigu "Pedagoška bilježnica" i dnevnik "Otisci polusna".

1888. - Umro Antun Mažuranić, hrvatski književnik, gramatičar i leksikograf. Bio je učesnik narodnog preporoda i jedan od osnivača Matice ilirske. Postavio je temelje hrvatskoj modernoj akcentologiji, dijalektologiji i tekstologiji. Brat je hrvatskog bana i književnika Ivana Mažuranića te putopisca Matije Mažuranića.

1903. - Američko-panamskim ugovorom zona Panamskog kanala stavljena pod kontrolu SAD.

1911. - Rođen francuski filmski režiser Žil Dasen (Jules Dassin), koji je u filmove kriminalističkog žanra unosio elemente društvenog angažmana. Početkom pedesetih godina 20. vijeka je u vrijeme makartističke desničarske histerije optužen za antiameričku djelatnost i onemogućen da radi u SAD, poslije čega je otišao u Evropu i snimao filmove naizmjenično u Francuskoj i Grčkoj. Filmovi: "Naci agent", "Brutalna snaga", "Goli grad", "Rififi", "Onaj koji mora da umre", "Zakon", "Nikad nedjeljom", "Fedra".

Rođen Jure Kaštelan, hrvatski pjesnik

1919. - Rođen Jure Kaštelan, hrvatski pjesnik, jedan od utemeljitelja hrvatskog modernog pjesničkog izraza. Objavljivao je članke, prozu, eseje i drame, te prevodio s ruskog i talijanskog. Zajedno s Bonaventurom Dudom uredio je hrvatsko izdanje Biblije (1968). Do 1980. godine bio je voditelj Katedre za teoriju književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a neko vrijeme i lektor na Sorboni. Smrt ga je zatekla na mjestu direktora Instituta za književnost i teatrologiju HAZU-a.

1943. - Rođen Kit Ričards (Keith Richards), engleski gitarist širom svijeta poznat kao "prva gitara" rok grupe „The Rolling Stones“. Iako se njegovo muzičko stvaralaštvo prvenstveno veže uz „Stonse“, gdje je uz Mika Džegera (Mick Jagger) autor njihovih najpoznatijih hitova kao što su „I Can't Get No Satisfaction“ i „Jumpin Jack Flash“, također je objavio i tri samostalna albuma.

1946. - Rođen Stiven Spilberg (Steven Spielberg), američki filmski reditelj, producent, trostruki dobitnik Oskara i najuspješniji reditelj svih vremena prema prihodu na blagajnama. Filmovi: "Nešto demonsko", "Duel", "Teksas ekspres", "Ajkula", "Bliski susret treće vrste", "E. T. vanzemaljac", "Park iz doba Jure", "Šindlerova lista"…

1954. - Rođen Rej Liota (Ray Liotta), američki glumac koji je 1980-ih karijeru izgradio tumačeći likove nasilnika i psihopata, a potom od 1990-ih često glumio policajce. Proboj u glumačkoj karijeri napravio je ulogom mafijaša Henrija Hila u filmu iz 1990. godine “Dobri momci” reditelja Martina Skorsezea. Značajne uloge ostvario je i u filmovima “Bračna priča”, “Polje snova”, “Zemlja policajaca”, “Bijeli prah”.

U Italiji stupio na snagu Zakon o razvodu braka

1970. - U Italiji je poslije višegodišnjih sučeljavanja stupio na snagu Zakon o razvodu braka, uprkos protivljenju Rimokatoličke crkve.

1974. - Rođena Viki Miljković, srbijanska folk pjevačica, koja je od 2016. godine stalna članica žirija regionalno popularnog muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“.

1976. - Osnovan Univerzitet u Tuzli.

1980. - Umro Dobriša Cesarić, jedan od najvećih hrvatskih pjesnika svih vremena. Bio je redovni član HAZU-a od 1951. godine, te 1962. predsjednik Društva književnika Hrvatske. U književnosti se prvi put, kao četrnaestogodišnjak, pojavio 1916. godine pjesmom "I ja ljubim..." koja je objavljena u zagrebačkom omladinskom listu „Pobratim“.

1980. - Rođena Kristina Marija Agilera (Christina Maria Aguilera), američka pop pjevačica, tekstopisac, plesačica i glumica. Prvi put se pojavila na nacionalnoj televiziji 1990. godine kao takmičarka u emisiji „Star Search“, poslije čega je nastupala u televizijskoj emisiji Disneyevog kanala „The New Mickey Mouse Club“. Nakon što je 1998. snimila pjesmu "Reflection" za film „Mulan“ te potpisala ugovor s diskografskom kućom RCA Records, njen uspjeh je vrtoglavo krenuo uzlaznom putanjem, da bi, 15. novembra 2010. godine, Aguilera dobila svoju zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

1995. - U Bonu održana konferencija predstavnika 31 zemlje i više međunarodnih organizacija o razoružanju i uspostavljanju međusobnog povjerenja zaraćenih strana u BiH.

1995. - Preminuo Konrad Zuse, njemački inžinjer zaslužan za kreiranje prvog programski kontroliranog računara, Z1. Prvi je primijenio tehnike mikroprogramiranja, a 1969. izdao je knjigu "Rechnender Raum" u kojoj je prvi put predstavljen tzv. grid computing.

Preminuo Oskar Danon, bh. kompozitor i akademik

2001. - Umro Žilber Beko (Gilbert Becaud), slavni francuski pjevač, poznat kao "Monsieur 100.000 Volti" zbog svojih energičnih nastupa. Njegovi najpoznatiji hitovi su "Nathalie" i "Et Maintenant“. Bio je jedan od najpopularnijih izvođača skoro pola vijeka, prepoznatljiv po svojim tamnoplavim odijelima, bijeloj košulji i "sretnoj kravati" plave boje s bijelim tačkicama.

2009. - Preminuo Oskar Danon, bosanskohercegovački kompozitor i akademik. Diplomirao je dirigiranje i kompoziciju na Praškom državnom konzervatoriju i doktorirao filozofiju na Karlovom univerzitetu u Pragu. Kao dirigent radio je u Sarajevu, a poslije Drugog svjetskog rata postao je direktor Beogradske opere (1944.-1965.) te glavni dirigent Slovenske filharmonije (1970.-1974.). Bio je profesor na Beogradskoj muzičkoj akademiji, te član i bivši predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika Srbije (UMUS-a). Za člana ANUBiH (Akademija nauka i umjetnosti BiH) izabran je 2008. godine.

2016. - Nakon srčanog udara u 100. godini je umrla Za Za Gabor (Zsa Zsa Gabor), mađarsko-američka filmska, pozorišna i televizijska glumica. Iako je glumila u više od 30 filmova, od kojih su najpopularniji "Moulin Rouge", "Lili" i "Arrivederci bebe!", glumica je poznatija po ljubavnom životu. U svojoj autobiografiji iz 1993. kao svoje ljubavnike navela je Kemala Ataturka, utemeljitelja moderne Turske, zatim glumca Šona Konerija (Sean Connery) i pjevača Franka Sinatru. Također je navela da je bila izbirljiva te odbila predsjednika SAD Džona F. Kenedija (John F. Kennedy), pjevača Elvisa Prislija (Presley), reditelja Džona Hjustona (John Huston) i glumca Henrija Fondu (Henry Fonda).