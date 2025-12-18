Riješite sporove, okrenite se saradnji

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvuje Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u Briselu. Uoči Samita su ga dočekali lideri EU, a Komšić je kasnije zatim održao i govor pred svim učesnicima.

- Jučerašnji sastanak je, moram priznati i govorim na osnovu subjektivnog utiska, bio interesantan, malo čudan, ali u suštini ohrabrujući za zemlje Zapadnog Balkana. Čudan je bio jer nisu prisustvovali svi predsjednici ili premijeri zemalja članica EU. Interesantan je bio zbog stavova koji su iznešeni, a isto tako ohrabrujući u smislu podrške zemljama Zapadnog Balkana kada je riječ o pristupanju EU.

Naravno, Crna Gora je ipak najdalje odmakla i mislim da imaju najviše šanse da postanu 28. članica EU. Što se tiče ostalih zemalja EU, više predsjednika i premijera je naglasilo da su svi dobrodošli, da je to geopolitičko pitanje koje ima utjecaj na stabilnost i sigurnost EU i da će osnovna stvar koja se bude verifikovala u tom putu kojem se pristupa Evropskoj uniji biti zapravo ono što se može realno vidjeti i izmjeriti.

Zaljučak je, kada je riječ o BiH, jednostavan, ako zaista želimo u EU, ako zaista imamo namjeru da radimo na tom pitanju onda trebamo prestati konačno sa pokušajima da kroz priču o pristupanju EU realizujemo neke geopolitičke ciljeve što susjednih zemalja, što politika koje su naslonjene na susjedne zemlje u samoj BiH. Dakle, jednostavnim riječnikom rečeno, ako hoćemo u EU onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od EK od zemalja članica EU i onda neće biti problema. Mislim da je Crna Gora upravo to uradila i da su zato napravili takav napredak i da su zato pred ulaznim vratima EU - kazao je Komšić.

Liderima Zapadnog Balkana jasno je poručeno pred današnji samit lidera Evropske unije u Briselu da konačno riješe svoje sporove, da prevaziđu prošlost i okrenu se saradnji, jer bez toga nema ulaska u Evropsku uniju.