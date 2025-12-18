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ODLUČIO SUD BIH

Predmet protiv Edina Vranja prenesen na postupanje Tužilaštvu u Goraždu

Vranj je uhapšen u Srbiji, na graničnom prijelazu, sredinom septembra 2021. godine, zbog sumnje da je počinio ratne zločine

Edin Vranj. Screenshot

Dž. R.

18.12.2025

Sud Bosne i Hercegovine je donio odluku da se predmet protiv Edina Vranja, koji se tereti za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, prenese Tužilaštvu Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) na postupanje, a na prijedlog Državnog tužilaštva.

Predrag Golubović, glavni tužilac Tužilaštva BPK-a, pojasnio je kako je predmet iz Srbije ustupljen na krivično gonjenje Bosni i Hercegovini, te da je, nakon ocjene Tužilaštva BiH da se radi o manje složenom predmetu, prenesen na postupanje Kantonalnom tužilaštvu, piše Detektor.

- Suđenje će biti ovdje na Kantonalnom sudu u Goraždu. Mi ovdje sada treba da formiramo predmet pod našim brojem i da zastupamo optužnicu - rekao je Golubović.

Vranj je uhapšen u Srbiji, na graničnom prijelazu, sredinom septembra 2021. godine, zbog sumnje da je počinio ratne zločine protiv ratnih zarobljenika u Goraždu, a Viši sud u Beogradu mu je tada odredio pritvor.

Optužnica nikada nije objavljena iako su iz srbijanskog Tužilaštva za ratne zločine ranije kazali da je Vranj “optužen da je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika u periodu od 1993. do 1994. u opštini Goražde”.

Ranije je su iz srbijanskog pravosuđa naveli da su podnijeli prijedlog da BiH preuzme krivični postupak protiv Vranja.

# GORAŽDE
# RATNI ZLOČINI
# EDIN VRANJ
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