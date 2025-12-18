Dodik: "Balkan bez Srbije i RS je područje nestabilnosti"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentirao je odluku Aleksandra Vučića da ne učestvuje na još jednom skupu u Briselu, poručivši da je riječ o racionalnom i odgovornom potezu.
SRBIJANSKI PREDSJEDNIK
LIDER SNSD-A
Godinama se Srbija i srpski narod obmanjuju kada je riječ o evropskim integracijama, iako su napredak zaslužili rezultatima, rekao je
Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentirao je odluku Aleksandra Vučića da ne učestvuje na još jednom skupu u Briselu, poručivši da je riječ o racionalnom i odgovornom potezu.
- Godinama se Srbija i srpski narod obmanjuju kada je riječ o evropskim integracijama, iako su napredak zaslužili rezultatima. To je posljedica kratkovidosti i odsustva vizije aktuelnih evropskih elita, vođenih birokratskim i neoliberalnim interesima, a ne interesima Evrope i naroda zapadnog Balkana.
Šta je Balkan bez Srba, najbrojnijeg naroda, i bez Srbije i Republike Srpske, dvije srpske države? Samo područje trajne nestabilnosti.
Odluka Aleksandra Vučića da ne učestvuje u još jednom briselskom skupu bila je racionalna i odgovorna.
Ne može se ozbiljno govoriti o zapadnom Balkanu bez prisustva njegove najveće i najuticajnije države – Srbije. Razgovori bez Srbije nisu dijalog, već predstava. Bez Srbije nema stabilnosti regiona, niti realnog razgovora o njegovoj budućnosti - napisao je Dodik na X-u.