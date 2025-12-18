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LIDER SNSD-A

Dodik: "Balkan bez Srbije i RS je područje nestabilnosti"

Godinama se Srbija i srpski narod obmanjuju kada je riječ o evropskim integracijama, iako su napredak zaslužili rezultatima, rekao je

Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

18.12.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentirao je odluku Aleksandra Vučića da ne učestvuje na još jednom skupu u Briselu, poručivši da je riječ o racionalnom i odgovornom potezu.

- Godinama se Srbija i srpski narod obmanjuju kada je riječ o evropskim integracijama, iako su napredak zaslužili rezultatima. To je posljedica kratkovidosti i odsustva vizije aktuelnih evropskih elita, vođenih birokratskim i neoliberalnim interesima, a ne interesima Evrope i naroda zapadnog Balkana.

Šta je Balkan bez Srba, najbrojnijeg naroda, i bez Srbije i Republike Srpske, dvije srpske države? Samo područje trajne nestabilnosti.

Odluka Aleksandra Vučića da ne učestvuje u još jednom briselskom skupu bila je racionalna i odgovorna.

Ne može se ozbiljno govoriti o zapadnom Balkanu bez prisustva njegove najveće i najuticajnije države – Srbije. Razgovori bez Srbije nisu dijalog, već predstava. Bez Srbije nema stabilnosti regiona, niti realnog razgovora o njegovoj budućnosti - napisao je Dodik na X-u.

# SRBIJA
# EU
# MILORAD DODIK
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