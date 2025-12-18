Dodik: "Balkan bez Srbije i RS je područje nestabilnosti"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik komentirao je odluku Aleksandra Vučića da ne učestvuje na još jednom skupu u Briselu, poručivši da je riječ o racionalnom i odgovornom potezu.

- Godinama se Srbija i srpski narod obmanjuju kada je riječ o evropskim integracijama, iako su napredak zaslužili rezultatima. To je posljedica kratkovidosti i odsustva vizije aktuelnih evropskih elita, vođenih birokratskim i neoliberalnim interesima, a ne interesima Evrope i naroda zapadnog Balkana.

Šta je Balkan bez Srba, najbrojnijeg naroda, i bez Srbije i Republike Srpske, dvije srpske države? Samo područje trajne nestabilnosti.