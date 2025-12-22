Zijah Sokolović, bard bh. glumišta, slavi 75. rođendan

Na današnji dan 1950. godine, u Sarajevu je rođen Zijah Sokolović Zike, bard bosanskohercegovačkog glumišta i reditelj. Ostvario je veoma zapažene uloge u brojnim filmovima, kao što su “Motel Nana”, “Kao rani mraz”, “Čitulja za Eskobara”, “Otac”, “Konjanik”, “Ledina”, “Remake”, “Bella Block – Im Namen der Ehre”, “Barabe!”, “Outsider”, “Gluvi barut”, “Karneval, anđeo i prah”… A televizijski gledaoci ga najviše pamte po ulogama u serijama “Ljubav, navika, panika”, “Praonica”, “A sada Zijah”, “Memoari porodice Milić”, “Zaboravljeni” i mnogim drugim. Glumac je… Zijahova monodrama “Glumac… je glumac… je glumac”, čija je premijera održana 1977. godine u Kamernom teatru 55 u Sarajevu, koju se sam režirao i u njoj igrao, prevedena je na njemački, engleski, francuski i poljski jezik te igrana u dvadeset zemalja svijeta. U pokušaju da sublimira sve događaje i emocije, koje su ga okruživale i ispunjavale 90-ih godina prošlog vijeka, Zijah Sokolović napravio je i monodramu “Kabares, Kabarei”, s kojom i danas nastupa po cijelom Balkanu. Za svoj umjetnički rad dobio je brojne nagrade, između ostalih: dvije Sterijine nagrade, četiri zlatna Lovorova vijenca, tri zlatne kolajne na Festivalu monodrame i pantomime, Zlatnu arenu, Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva, prvu nagradu Međunarodnog festivala Ptuj…

Žan Rasin . Wikipedia.org Žan Rasin . Wikipedia.org

Rođen francuski pisac Žan Rasin 1639. - Rođen francuski pisac Žan Rasin (Jean Racine), istaknuti predstavnik klasicizma, koji je do savršenstva doveo francusku tragediju, uprostio radnju i insistirao na psihološkoj analizi ljudskih, naročito ljubavnih strasti. Pisao je veoma melodičnim stihovima. Djela: tragedije "Andromaha", "Fedra", "Britanikus", "Berenisa", "Mitridat", "Atalija", komedija "Parničari". 1666. - Umro italijanski slikar Đovani Frančesko Barbieri (Giovanni Francesco), poznatiji kao Gverčino (Guercino), pripadnik bolonjske slikarske škole, vodeći barokni majstor. Najviše je oslikavao crkve i palače i posebno je poznat po kompoziciji "Aurora" u rimskoj palači Kasino Ludovizi, koja je jedan od najljepših primjera iluzionističkog slikarstva. 1858. - Rođen italijanski kompozitor Đakomo Pučini (Giacomo Puccini), čije se opere odlikuju tipično italijanskim karakteristikama: jakim emocijama, patetičnošću i sentimentalnošću. Djela: opere "Boemi", "Toska", "Madam Baterflaj", "Manon Lesko", "Djevojka sa Zapada", "Đani Skiki", "Turandot" (nedovršena). 1866. - Keti Palus (Kathe Paulus), prva njemačka padobranka i izumiteljica prvog sklopivog padobrana, rođena je na današnji dan. U to vrijeme, 1910. godine, padobran je nazvan "aparat za spašavanje aeronauta“. 1880. - Umrla engleska književnica Džordži Eliot (George Eliot), poznata pod pseudonim Meri En Evans (Mary Ann) pod kojim je objavljivala svoja djela koja su realistički opisivala englesku provinciju. Djela: romani "Vodenica na Flosi", "Adam Bid", "Sajlas Marner", "Romola". 1908. - Rođen Kosta Kočo Racin, makedonski književnik, utemeljitelj moderne makedonske književnosti. Prvo literarno djelo koje je Racin napisao bili su “Sinovi gladi“, a objavljeno je 1928. godine u zagrebačkom listu "Kritika". Njegova zbirka pjesama "Beli mugri" (Bijele zore), koja sadrži 23 pjesme koje su znatno utjecale na makedonsko pjesništvo, utemeljila je makedonski poetski modernizam. 1925. - Irena Kolesar, pozorišna, filmska i TV glumica, rođena je na današnji dan. S nepunih 17 godina otišla je u partizane (1943.) i postala borac Trinaeste proleterske brigade - Rade Končar. Glumac Joža Gregorin uključio ju je u pozorišnu družinu te brigade, a nakon toga postala je članica Kazališta narodnog oslobođenja Hrvatske. Poslije oslobođenja vratila se u Zagreb 1945., gde je primljena u dramski ansambl Hrvatskog narodnog kazališta.

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