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Dodik: Ovo je bila dobra nedjelja za RS

Usvojen je budžet za narednu godinu, koji će omogućiti značajno poboljšanje materijalnog statusa boračke populacije i povećanje plata, navodi

Dodik: Ovo je bila dobra nedjelja za RS. Dejan Rakita / PIXSELL

A. O.

20.12.2025

Lider SNSD-a Milorad Dodik oglasio se danas na X-u poručivši kako je ovo bila dobra sedmica za RS.

- Srđan Jolić, učenik Elektrotehničke škole u Banjoj Luci, osvojio je drugo mjesto na takmičenju u Rusiji u konkurenciji 287 učesnika. Mladi plivač Vanja Kvočka bio je prvi u trci na 200 metara na Otvorenom prvenstvu Holandije. U Srpskoj je rođeno 120 beba – naveo je Dodik na X-u.

Naveo je da su otvorene i nove prostorije vrtića u Mrkonjić Gradu.

Objava Dodika. Platforma X

Dodao je da su isplaćena socijalna davanja i naknade korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

- Usvojen je budžet za narednu godinu, koji će omogućiti značajno poboljšanje materijalnog statusa boračke populacije i povećanje plata u prosvjeti i državnoj upravi. Sve to zajedno govori jednu stvar: Republika Srpska živi, raste i ima budućnost. Dok imamo ovakvu djecu i ovakve ljude i snagu da brinemo jedni o drugima - imamo razloga za vjeru i ponos – zaključio je Dodik u svojoj objavi. 

# SNSD
# RS
# MILORAD DODIK
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