Dodik: Ovo je bila dobra nedjelja za RS

Lider SNSD-a Milorad Dodik oglasio se danas na X-u poručivši kako je ovo bila dobra sedmica za RS.

- Srđan Jolić, učenik Elektrotehničke škole u Banjoj Luci, osvojio je drugo mjesto na takmičenju u Rusiji u konkurenciji 287 učesnika. Mladi plivač Vanja Kvočka bio je prvi u trci na 200 metara na Otvorenom prvenstvu Holandije. U Srpskoj je rođeno 120 beba – naveo je Dodik na X-u.

Naveo je da su otvorene i nove prostorije vrtića u Mrkonjić Gradu.