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ZENICA

Hafiz Sulejman Bugari odbranio doktorsku disertaciju

U svom izlaganju, hafiz Bugari je istaknuo da je njegova disertacija spoj znanstvenog pristupa fenomenu govora i tefsirsko-hadiskog pristupa, na kojem je radio 26 godina

Hafiz Bugari. Facebook

S. S.

20.12.2025

Hafiz Sulejman ef. Bugari doktorirao je u četvrtak na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici na temi “Logoterapijska uloga Al-Bayana”.

Hafiz Bugari je pred Komisijom u sastavu prof. dr. sc. Mevludin Dizdarević (mentor), prof. dr. sc. Muharem Adilović (komentor), prof. dr. Sedad Dizdarević, prof. dr. Mensur Valjevac, prof. dr. Ahmet Alibašić (svi članovi) i prof. dr. Safet Husejnović (sekretar komisije) izložio svoj doktorski rad u trajanju od 35 minuta. Svi članovi Komisije ocijenili su rad kao vrlo kvalitetan.

Hafizi Nedim Botić i Sulejman Bugari. Facebook

U svom izlaganju, hafiz Bugari je istaknuo da je njegova disertacija spoj znanstvenog pristupa fenomenu govora i tefsirsko-hadiskog pristupa, na kojem je radio 26 godina. Naglasio je da su ga za temu posebno inspirirali globalni problemi i krize današnje civilizacije — kriza smisla, kao i kriza islamske civilizacije, koja se ogleda u slijepom praćenju naslijeđenih i površnih pristupa vjeri i životu.

Članovi Komisije su u svojim osvrtima istakli da disertacija predstavlja značajan spoj islamskih nauka i psihologije, te da je takav susret islamskih i humanističkih nauka veoma potreban i produktivan. Također su naglasili da su ovakva istraživanja zahtjevna, ali nužna, te da je kandidat uspio na naučno relevantan način povezati religijski potencijal i teološke istine sa savremenim terapijskim modelima.

# ZENICA
# SULEJMAN BUGARI
# SULEJMAN EF. BUGARI
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