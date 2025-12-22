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NOVI PROBLEMI

Pavgord odustao od preuzimanja Koksare Lukavac

Od danas je obustavljen dovoz ugljena i svih ostalih sirovina

Koksara Lukavac. FTV

M. Až.

22.12.2025

Grupacija Pavgord obavijestila je menadžment i sindikat lukavačke Koksare, koja je nedavno ušla u stečaj, da su donijeli odluku o prekidu daljih aktivnosti vezanih za zakup i upravljanje proizvodnim procesom.

Od danas je obustavljen dovoz ugljena i svih ostalih sirovina. Sugerirano je da se preduzmu sve potrebne aktivnosti za adekvatno gašenje peći.

Preporučili su menadžmentu i sindikatu Koksare da o ovoj odluci obavijeste Privremeni odbor povjerilaca, kako bi se, ukoliko to ocijene potrebnim, moglo pristupiti pronalasku drugog zakupoprimca za nastavak proizvodnih aktivnosti.

Prekid saradnje stvara nove probleme lukavačkoj Koksari, koja već nekoliko mjeseci pokušava stabilizirati rad i izmiriti dugovanja, prenosi FTV.

# LUKAVAC
# KOKSARA LUKAVAC
# PAVGORD
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