Gordan Pavlović kupio "Fabriku duvana Banjaluka"

Fočanski biznismen Gordan Pavlović, vlasnik kompanije „Pavgord“ iz Foče kupio je "Fabriku duvana Banjaluka". Kako ekskluzivno otkriva izvor portala Capital, Pavlović je banjalučku fabriku duvana platio više od deset miliona maraka, a kupio ju je preko svojih firmi „Pavgord“ i H&P. Pavlovićev advokat Miloš Stevanović potvrdio je da je njegov klijent kupio banjalučku fabriku, ali nije želio da otkriva nikakve detalje.

– Ne mogu zaista da govorim o detaljima – bio je kratak Stevanović.

Pavlović je nedavno preko svojih firmi „Pavgord“ i H&P kupio kompaniju ArcelorMital u Prijedoru i Zenici. Prije toga, „Pavgord“ je kupio i kompaniju „Alumina“ iz Zvornika i sve njene povezane firme koje su bile u stečaju, zatim kompaniju „Boksit“ iz Milića, „Zrak“ iz Sarajeva, a spominje se i kao budući kupac „Koksare“ iz Lukavca koja je nedavno otišla u stečaj.