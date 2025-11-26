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Gordan Pavlović kupio "Fabriku duvana Banjaluka"

Pavlovićev advokat Miloš Stevanović potvrdio je da je njegov klijent kupio banjalučku fabriku, ali nije želio da otkriva nikakve detalje

Fabrika duvana Banja Luka. Capital

S. S.

26.11.2025

Fočanski biznismen Gordan Pavlović, vlasnik kompanije „Pavgord“ iz Foče kupio je "Fabriku duvana Banjaluka". Kako ekskluzivno otkriva izvor portala Capital, Pavlović je banjalučku fabriku duvana platio više od deset miliona maraka, a kupio ju je preko svojih firmi „Pavgord“ i H&P. Pavlovićev advokat Miloš Stevanović potvrdio je da je njegov klijent kupio banjalučku fabriku, ali nije želio da otkriva nikakve detalje.

– Ne mogu zaista da govorim o detaljima – bio je kratak Stevanović.

Pavlović je nedavno preko svojih firmi „Pavgord“ i H&P kupio kompaniju ArcelorMital u Prijedoru i Zenici. Prije toga, „Pavgord“ je kupio i kompaniju „Alumina“ iz Zvornika i sve njene povezane firme koje su bile u stečaju, zatim kompaniju „Boksit“ iz Milića, „Zrak“ iz Sarajeva, a spominje se i kao budući kupac „Koksare“ iz Lukavca koja je nedavno otišla u stečaj.

Fabrika duvana Banjaluka je nekadašnji privredni gigant koji je početkom devedesetih zapošljavao više od 1.300 radnika i godišnje proizvodio oko 9.000 tona cigareta. Fabrika je poslije rata počela da gomila gubitke, a u procesu privatizacije je završila u vlasništvu banjalučkog biznismena Nebojše Antonića, koji je kasnije prodao bugarskoj kompaniji „Bulgartabac“.

Bugari su proizvodnju u fabrici obustavili krajem maja 2018. godine, a radnicima je prije nego što je stavljen ključ u bravu isplaćena otpremnina u iznosu od hiljadu maraka po godini radnog staža. Na mjestu nekadašnje fabrike u strogom centru Banje Luke ostali su objekti na zemljištu od oko 23.000 kvadrata. Vrijednost ovog zemljišta mjeri se milionima maraka, a po svim prilikama, upravo to zemljište je razlog zbog koga je fočanski biznismen kupio fabriku.

# GORDAN PAVLOVIĆ
# PAVGORD
# FABRIKA DUVANA BANJA LUKA
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