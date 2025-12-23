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NAJAVA METEOROLOGA

U BiH danas oblačno, evo gdje će padati kiša i snijeg

Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni

Krajem dana i tokom noći se očekuje i kiša. Avaz

A. O.

23.12.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U jutarnjim satima i prije podne, kiša se očekuje u južnim i jugozapadnim područjima. Do kraja dana, padavine i ostalim dijelovima. 

Na vrhovima planina slab snijeg. Više padavina u Hercegovini, dok će u ostatku zemlje biti povremene i slabijeg intenziteta. Vjetar u u Bosni slab do umjeren istočni i jugoistočni, a u Hercegovini na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima moguća je magla ili niska oblačnost. Krajem dana i tokom noći se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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