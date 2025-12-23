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NAKON PREKIDA SJEDNICE

Ademović zaprijetio: Bit ću primoran da primjenjujem mjere

Upozorio je na učestale blokade rada Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Kemal Ademović. Armin Durgut / PIXSELL

M. Až.

23.12.2025

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović upozorio je na učestale blokade rada Doma nakon što su delegati opozicionih stranaka iz Republike Srpske, Želimir Nešković i Nenad Vuković, napustili današnju sjednicu, izražavajući nezadovoljstvo redoslijedom tačaka dnevnog reda.

Ademović je pojasnio da se ne radi o protivljenju zakonima iz evropske agende, već o ponavljajućim političkim blokadama koje se provode uskraćivanjem kvoruma.

- Pravo stanje je takvo da upravo delegat koji je napustio sjednicu javno zagovara usvajanje evropskih zakona, ali ih u praksi ne tretira kao prioritet. Želimir Nešković je zakone o Sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću stavio tek na četvrto i peto mjesto svojih prioriteta, iako se u javnosti zalaže za njihovo donošenje - istakao je Ademović.

On je podsjetio da je dnevni red usaglašen u Kolegiju Doma naroda, te da su upravo Zakon o VSTV-u i Zakon o Sudu BiH predloženi kao prve dvije tačke dnevnog reda. "Zakoni su upućeni u hitnu, skraćenu proceduru kako bi se omogućilo amandmansko djelovanje u drugom čitanju, ali i kako bi se spriječilo usvajanje rješenja koja smatramo problematičnim", dodao je.

Posebno je istakao Zakon o Sudu BiH koji je stigao iz Predstavničkog doma, a koji, prema njegovim riječima, nije dobio podršku Ustavnopravne komisije jer ne osigurava kontinuitet rada sudija. 

- Takvo zakonsko rješenje moglo bi dovesti do pravnog vakuma i potpune blokade rada suda. Prijedlog Ministarstva pravde BiH sadrži jasnu odredbu kojom se osigurava da sudije nastave obavljati dužnost do izbora novih, čime se izbjegava institucionalni zastoj - naglasio je Ademović.

Govoreći o sporu oko redoslijeda tačaka dnevnog reda, Ademović je podsjetio da Poslovnik jasno propisuje da tumačenje daje Kolegij, koji je u ovom slučaju postigao saglasnost.

- Da svaki delegat insistira da njegova tačka bude prva, rad Doma naroda bio bi trajno blokiran - upozorio je.

Predsjedavajući je odbacio optužbe da favorizira pojedine političke aktere ili mijenja političke saveznike, naglašavajući da ne postoji stabilna većina, već nastojanje da se zakoni od interesa za građane konačno razmatraju i usvajaju.

Na kraju, Ademović je upozorio na sve češće nepoštivanje reda tokom sjednica, poručivši:

- Ljudi misle da mogu raditi šta god hoće. To nije prihvatljivo. Ako se ovakvo ponašanje nastavi, bit ću primoran da primjenjujem mjere koje Poslovnik dozvoljava.

# DOM NARODA PSBIH
# KEMAL ADEMOVIĆ
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