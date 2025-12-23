Ademović zaprijetio: Bit ću primoran da primjenjujem mjere

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović upozorio je na učestale blokade rada Doma nakon što su delegati opozicionih stranaka iz Republike Srpske, Želimir Nešković i Nenad Vuković, napustili današnju sjednicu, izražavajući nezadovoljstvo redoslijedom tačaka dnevnog reda.

Ademović je pojasnio da se ne radi o protivljenju zakonima iz evropske agende, već o ponavljajućim političkim blokadama koje se provode uskraćivanjem kvoruma.

- Pravo stanje je takvo da upravo delegat koji je napustio sjednicu javno zagovara usvajanje evropskih zakona, ali ih u praksi ne tretira kao prioritet. Želimir Nešković je zakone o Sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću stavio tek na četvrto i peto mjesto svojih prioriteta, iako se u javnosti zalaže za njihovo donošenje - istakao je Ademović.

On je podsjetio da je dnevni red usaglašen u Kolegiju Doma naroda, te da su upravo Zakon o VSTV-u i Zakon o Sudu BiH predloženi kao prve dvije tačke dnevnog reda. "Zakoni su upućeni u hitnu, skraćenu proceduru kako bi se omogućilo amandmansko djelovanje u drugom čitanju, ali i kako bi se spriječilo usvajanje rješenja koja smatramo problematičnim", dodao je.

Posebno je istakao Zakon o Sudu BiH koji je stigao iz Predstavničkog doma, a koji, prema njegovim riječima, nije dobio podršku Ustavnopravne komisije jer ne osigurava kontinuitet rada sudija.