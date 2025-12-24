ZDK prezentirao novi helikopter Airbus AS350

Helikopter marke „Airbus AS350“, kojeg je, za potrebe civilne zaštite, policije i zdravstvenog sektora Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK), kupila Vlada ZDK-a, sletio je danas na helidrom u sjedištu Specijalne policije MUP-a ZDK-a u zeničkom naselju Lukovo polje.

Napredna oprema

Nabavka helikoptera koštala je oko 8,2 miliona KM, a opremljen je modernom i naprednom opremom za različite zadatke, uključujući gašenje požara, transport osoba i hitnu medicinsku evakuaciju.

Premijer ZDK Nezir Pivić izrazio je zadovoljstvo što su u vrlo kratkom roku uspjeli realizovati nabavku, za koju su javni poziv bili raspisali početkom ovog ljeta.

- Ovo može biti formula kako jedna vlada treba da radi. Bez obzira koje su političke stranke, pokazali smo jedinstvo. Ako će ovaj helikopter spasiti jedan život, mi smo svoju misiju ispunili - kazao je Pivić i istakao kako su pokazali da su spremni realizirati i brojne druge projekte važne za građane.

Pilot Vahidin Dino Mahmutović istakao je kako će se tek u narednom periodu, odnosno u periodu njegovog korištenja, vidjeti koja je prava vrijednost te nabavke te značaja za sigurnost građana.

Izuzetan helikopter

- Ovo je izuzetan helikopter. Iskreno, možete biti ponosni na ovo što ste uradili - kazao je Mahmutović i dodao da je to historijski trenutak.

Helikopter će biti stacioniran u hangaru Kantonalne uprave Civilne zaštite ZDK, a direktor te uprave Džavid Aličić najavio je kako će, u naredna tri mjeseca, dobiti i dopunsku opremu, za koju su već potpisali ugovor te da će helikopter biti spreman za djelovanje do naredne sezone požara.

Ministar okoliša, prometa i komunikacija ZDK Adnan Šabani podvukao je kako letjelica neće biti samo helikopter ZDK-a i na usluzi građanima i službama tog kantona, nego će biti na usluzi svim drugim kantonima.

Najavio je i skoro potpisivanje ugovora s Kantonalnom bolnicom u Travniku.