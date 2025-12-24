Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MIROSLAV BOJIĆ

Gradonačelnik Laktaša: Sutra žalba, sram da bude Srbe u CIK-u

On je poručio da "bude sram Srbe u CIK BiH koji su obavljali visoke funkcije u SDS-u i PDP-u, a pokretači su poništenja izbora u 17 gradova i opština u RS"

Miroslav Bojić. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

24.12.2025

Potpredsjednik SNSD-a i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je da će sutra uputiti žalbu na odluku CIK-a BiH o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Ako žalba bude odbijena, rekao je Bojić, lično će pozvati sav narod i javno i svakog pojedinačno, i one koji su glasali za kandidata SNSD-a, i koji nisu izašli na glasanje, i koji su glasali za kandidata opozicije da iz velikog revolta izađu na ponovne izbore u Laktašima i da glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

- Ovo je moja lična i jedina ljudska molba za sve vas! - naglasio je Bojić.

On je poručio da "bude sram Srbe u CIK BiH koji su obavljali visoke funkcije u SDS-u i PDP-u, a pokretači su poništenja izbora u 17 gradova i opština u RS".

- Od toga u više od 95 posto biračkih mjesta u Republici Srpskoj u kojima je pobijedio Siniša Karan! Teška je sramota i poniženje da prekrajate volju naroda u Laktašima gdje je kandidat SNSD-a ubjedljivo pobjeđivao posljednjih 30 godina i poništite izbore u pola grada - zaključio je Bojić.

# CIK BIH
# MIROSLAV BOJIĆ
# IZBORI 2025
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.