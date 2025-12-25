Dodik: CIK provodi politički teror, nećemo to dozvoliti

Lider SNSD-a Milorad Dodik na današnjoj konferenciji za medije je kazao kako „postoji zavjera CIK-a i Bošnjaka iz Sarajeva koja je počela onog trenutka kada je opozicija iz Republike Srpske pristala da bude dio projekta da se SNSD-u ukine četvrti mandat u Domu naroda PS BiH i potom razvlasti predsjednik Republike“.

- Misle da mogu da provode politički teror kako hoće, ali nećemo to dozvoliti - rekao je Dodik, dodajući da "oni iz CIK-a žele da kažu da su građani gdje su poništeni izbori kriminalci".

Dodik je rekao da je na današnjem sastanku vladajuće koalicije učvršćeno jedinstvo i dogovoren operativni rad.

- Idemo jedinstveno. Sve i jedan imenovani član u ime ovih partija biće zadužen da bude na terenu u ovih 136 biračkih mjesta i onda ćemo se sastati da vidimo ko je uradio posao, a ko nije - naglasio je Dodik.

On je istakao da je nevjerovatno da CIK donosi odluku o poništavanju izbora, a da prethodno nije izvršio kontrolno brojanje.

- Koga oni prave budalama? Samo je na tri mjesta u cijeloj Republici Srpskoj bilo primjedbi na izborni dan. Oni su imenova glasačke odbore, nismo mi - rekao je Dodik.

Dodik je rekao da kandidat opozicije ima 200.000 glasova, ali da ne mogu da prijeđu preko toga.

- Mi znamo kako naši ljudi glasaju. Mnogi od njih nisu izašli na izbore jer ne mogu da podnesu da sam ja razriješen, jedni iz nekih svojih ličnih razloga. Ali, izašlo je dovoljno da mi pobijedimo - istakao je Dodik.

Dodik je najavio podnošenje krivičnih prijava protiv članova CIK-a za koje je rekao da provode politički teror.

- Ovo je protivpravno, ali nemate kome da se žalite, jer Sud BiH neće prihvatiti ništa. Mi ćemo se boriti do zadnjeg daha za Republiku Srpsku i mi ćemo pobijediti - poručio je Dodik.

Podsjećamo, CIK BiH je donio jučer odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjoj Luci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.