FK Željezničar donirao sredstva SOS Dječija sela u BiH

U vremenu u kojem se prave vrijednosti često mjere kratkoročnim uspjesima, postoje trenuci koji podsjećaju da istinska snaga zajednice leži u solidarnosti. Upravo takav trenutak obilježen je saradnjom između FK „Željezničar“ i SOS Dječija sela u BiH, tokom koje je upriličeno uručenje čeka u iznosu od 4.000 KM kao podrška djeci i mladima bez roditeljskog staranja.

Tokom kampanje „Plavi za plave“, građani, navijači i simpatizeri kluba imali su priliku dati svoj doprinos kupovinom majica i naljepnica FK „Željezničar“. Sav prihod od prodaje ovih artikala bio je namijenjen podršci radu SOS Dječijih sela u BiH, čime je humanitarna ideja dobila konkretan i vidljiv rezultat, saopćeno je iz SOS Dječija sela u BiH.

Ova donacija nastala je iz zajedničkog uvjerenja da sport, emocija i odgovornost prema zajednici mogu i trebaju ići ruku pod ruku. FK Željezničar ovim gestom potvrđuje da uloga kluba ne prestaje na terenu, već se nastavlja kroz društveno odgovorne inicijative koje imaju dugoročno značenje.

Za SOS Dječija sela u BiH ovakva partnerstva predstavljaju mnogo više od finansijske podrške. Ona nose poruku djeci da nisu zaboravljena, da iza njih stoji zajednica i da postoje ljudi koji prepoznaju važnost stabilnog, sigurnog i brižnog okruženja za njihovo odrastanje.

- Svaka donacija za nas je znak povjerenja, ali i potvrda da djeca o kojoj brinemo nisu sama. Podrška FK „Željezničar“ ima posebnu vrijednost jer dolazi iz prostora koji okuplja, inspiriše i povezuje ljude. Ova donacija omogućava nam da djeci osiguramo stabilno i sigurno okruženje u kojem mogu rasti, učiti i razvijati se, ali im istovremeno šalje snažnu poruku da zajednica stoji uz njih. Kada sport i humanost djeluju zajedno, tada se grade temelji za zdravije i odgovornije društvo - istaknuo je nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija.

Iz FK Željezničar su poručili da su izuzetno sretni i ponosni što su imali priliku biti dio projekta koji nosi snažnu poruku solidarnosti i brige za najosjetljivije članove društva.

- Kao klub duboko ukorijenjen u zajednici, svjesni smo odgovornosti koju imamo izvan sportskih terena i nastojimo kontinuirano doprinositi društveno odgovornim inicijativama. Saradnja sa SOS Dječijim selima u BiH predstavlja potvrdu naših vrijednosti i uvjerenja da sport može i mora biti pokretač pozitivnih promjena. Vjerujemo da će ova podrška doprinijeti stvaranju sigurnijeg i toplijeg okruženja za djecu i mlade kojima je to najpotrebnije, te se iskreno nadamo nastavku ovakvih projekata i u budućnosti - poručeno je iz kluba.

Ova saradnja još jednom potvrđuje da kada humanost i sport igraju na istoj strani, rezultat je uvijek pobjeda koja se mjeri osmijesima i sretnijim djetinjstvom.