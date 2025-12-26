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PRAZNIČNA IZLOŽBA

"Oldtimer čarolija" oduševila građane Tuzle

Na Trgu slobode izložena su pažljivo očuvana oldtimer vozila, posebno ukrašena u prazničnom duhu, koja su privukla brojne posjetioce

"Oldtimer čarolija" oduševila građane Tuzle - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. Bešić

26.12.2025

Tuzla se ove godine po prvi put našla na mapi jedinstvenog prazničnog događaja koji je privukao veliku pažnju građana.

Udruženje entuzijasta oldtimer vozila, koje godinama putuje širom svijeta i učestvuje na prestižnim okupljanjima ljubitelja klasičnih automobila, odlučilo je dio te posebne atmosfere donijeti i u grad soli.

Na Trgu slobode izložena su pažljivo očuvana oldtimer vozila, posebno ukrašena u prazničnom duhu, koja su privukla brojne posjetioce.

Građani s velikim interesovanjem razgledaju ova automobilska remek-djela, fotografišu se i uživaju u ambijentu koji spaja tradiciju, stil i bogatu historiju na točkovima.

Organizatori su mislili i na najmlađe, za koje su pripremljeni novogodišnji paketići, dodatno upotpunivši praznični ugođaj u centru Tuzle.

# IZLOŽBA
# OLDTIMERI
# TUZLA
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