"Oldtimer čarolija" oduševila građane Tuzle

Tuzla se ove godine po prvi put našla na mapi jedinstvenog prazničnog događaja koji je privukao veliku pažnju građana.
Udruženje entuzijasta oldtimer vozila, koje godinama putuje širom svijeta i učestvuje na prestižnim okupljanjima ljubitelja klasičnih automobila, odlučilo je dio te posebne atmosfere donijeti i u grad soli.
Na Trgu slobode izložena su pažljivo očuvana oldtimer vozila, posebno ukrašena u prazničnom duhu, koja su privukla brojne posjetioce.
Građani s velikim interesovanjem razgledaju ova automobilska remek-djela, fotografišu se i uživaju u ambijentu koji spaja tradiciju, stil i bogatu historiju na točkovima.
Organizatori su mislili i na najmlađe, za koje su pripremljeni novogodišnji paketići, dodatno upotpunivši praznični ugođaj u centru Tuzle.