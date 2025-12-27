Na bh. cestama saobraća se po mokrom kolovozu

Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na dionicama: Vrtoče-Bosanski Petrovac-Lanište, Kupres-Šuica, Glamoč-Priluka, Glamoč-Mlinište, Ribnica-Banovići, Tuzla-Kladanj-Olovo, Kladanj-Vlasenica, ali i po kotlinama i uz riječne tokove.

- Upozoravamo i na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode trenutnom stanju na cestama - navode iz BIHAMK-a.

Izgradnja bukobrana

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme, poručuju iz BIHAMK-a.