Prijeti nestašica hrane

Agroindustrijski i prehrambeni sektor u BiH bilježi najveći deficit u robnoj razmjeni, koji iznosi nevjerovatnih 3,1 milijardi maraka.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, u ovoj godini vrijednost prehrambenih proizvoda koje smo uvezli iznosila je 4,1 milijardu KM, dok smo izvezli skromnih 971 milion KM.

Ulje i mlijeko

Najviše smo uvozili meso i mesne proizvode, kafu, duhan, sirće, alkoholna pića, čaj, mliječne i proizvode na bazi žitarica, dok su u izvozu povećane količine masti i ulja, mlijeka i mliječnih proizvoda.

- Ako pođemo od činjenice da je BiH deficitarna kad su u pitanju sirovine za određene prerađevine, ali i mnoge proizvode iz domena prehrane koji se kod nas ne proizvode, možemo zaključiti da se stvara slika prekomjernog uvoza. Prekomjeran uvoz se može posmatrati samo u domenu proizvoda koje BiH ima dovoljno za domaće tržište, a to su - voda, bezalkoholna pića, pivo, sezonsko voće i povrće. Ovdje je potrebno kroz razne alate kontrolirati uvoz, ali i jačati svijest ljudi o važnosti kupovine domaćih proizvoda s ciljem jačanja bh. ekonomije – kazali su za “Avaz” iz VTKBiH.

Predsjednik Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini (PPDIVUT) BiH Mehmed Avdagić kaže da je, razvijanjem ovisnosti o uvozu, uprkos prirodnim potencijalima, BiH dovedena u vrlo teško situaciju i trenutno proizvodi manje od trećine potrebnih količina hrane.