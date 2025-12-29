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SRAMOTNO

Oštećen spomenik borcima Armije BiH: Ploča razbijena betonskim blokom?

Informaciju je objavio Saudin Saja Čilić, koji je tokom posjete lokalitetu primijetio da je ploča napukla,

Oštećen spomenik. Facebook

D. H.

29.12.2025

Na spomen-obilježju posvećenom strijeljanim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u mjestu Sovići kod Jablanice zabilježeno je oštećenje granitne ploče.

Informaciju je objavio Saudin Saja Čilić, koji je tokom posjete lokalitetu primijetio da je ploča napukla, te da se u neposrednoj blizini nalazi betonski blok za koji se sumnja da je korišten prilikom njenog oštećivanja.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako je ploča pomjerena i polomljena, dok je sumnjivi blok ostavljen pored spomen-obilježja.

O događaju je odmah obaviještena Policijska stanica Jablanica, čiji su službenici izašli na teren i izvršili uviđaj, prenosi Crna Hronika.

Spomen-obilježje u Sovićima izgrađeno je u čast pripadnicima Armije RBiH strijeljanim na ovom lokalitetu, te predstavlja mjesto sjećanja.

# ARMIJA BIH
# SPOMENIK
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