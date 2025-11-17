Brojne delegacije odale počast poginulim borcima Četvrtog korpusa Armije RBiH

Brojne delegacije svih nivoa vlasti danas su polaganjem cvijeća odale počast svim poginulim borcima Četvrtog korpusa Armije RBiH.

Među njima su bile predstavnici kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Željka Komšića, člana Predsjedništva BiH, Denisa Bećirovića, potpredsjednik Federacije BiH, Refik Lendo, federalni premijer Nermin Nikšić, predsjedavajući Skupštine HNK, Džafer Alić, delegacija Vlade HNK, Grada Mostara, ratni komandanti Semir Drljević Lovac i Safet Oručević, porodice legendarnih komandanata Midhada Hujdura Hujke i Arifa Pašalića,predstavnici gradova i općina Konjica, Jablanice, Stoca, brojnih boračkih udruženja...

Potpredsjednik FBiH, Refik Lendo je u izjavi za novinare nakon odavanja počasti na Šehitlucima kazao da je uloga Četvrtog korpusa ARBiH u odbrani BiH bila izuzetno važna.

- Upravo se mi danas sjećamo i obilježavamo našu slobodu, ali se sjećamo i naših heroja, komandanata Hujke, Pašalića koji je bio prvi komandant Četvrtog korpusa, ali i ostalih boraca koji su dali svoj doprinos u teškoj odbrani ovih prostora. Četvrti korpus je imao svoj značaj u toku rata, ali i u poslijeratnom periodu, upravo ono što je Četvrti korpus pokazao da se sloboda ne podrazumijeva tako i mi ne dolazi sam, već se i u miru treba boriti. Gajeći tradiciju Četvrtog korpusa, Hercegovci nastoje danas da urede svoja ognjišta, sviju zajednicu, svoj kanton, ali i čitavu BiH - rekao je, između ostalog, Lendo.