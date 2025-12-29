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SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Usvojen budžet Grada Zenice za 2026. od 148,5 miliona KM

Govoreći o usvojenom budžetu, gradonačelnik Fuad Kasumović istakao je da se radi o historijskom finansijskom okviru za razvoj grada

Gradsko vijeće Zenice. Grad Zenica

FENA

29.12.2025

Gradsko vijeće Zenica je na 15. sjednici usvojilo budžet Grada za 2026. godinu od 148.523.312,27 KM, što je najveći budžet ovog grada ikad, saopćila je gradska pres-služba.

Vijećnici su usvojili i Odluku o izvršavanju budžeta za 2026., kao i Nacrt programa rada Gradskog vijeća za narednu godinu, odluke o komunalnim taksama, ustupanju gradskog zemljišta za javni prijevoz, o prijenosu prava osnivača JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica i ugovoru o javno-privatnom partnerstvu za sanaciju njenog poslovanja. Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji Grada Zenica i UG NK “Čelik”. S dnevnog reda povučena je odluka o istupanju Grada iz članstva Regionalne razvojne agencije „REZ“.

Govoreći o usvojenom budžetu, gradonačelnik Fuad Kasumović istakao je da se radi o historijskom finansijskom okviru za razvoj grada.

- Ovo je apsolutno najveći budžet od 148 miliona KM, a kada sam preuzeo grad, nije bilo ni 40 miliona. Reći ću vam jednu komparaciju: Tuzla je veći grad od Zenice, a njen budžet iznosi 92 miliona KM. Imamo još sredstava koja trebamo povući od Kantona, a koja su izvorni prihodi Grada. Budžet smo rasporedili maksimalno, koliko je to bilo moguće, na sve segmente društva. Ovo je i socijalni i razvojni, ali i stabilizirajući budžet jer vraćamo dugove koje sam naslijedio, a dok sam ja gradonačelnik, nismo se zadužili ni jednu marku - kazao je Kasumović.

Naveo je i da su među najznačajnijim projektima planiranim budžetom izgradnja olimpijskog bazena i akva-parka, razvoj poslovne zone Zenica Jug, rekonstrukcija trgova Mokušnice i Radakovo te temeljita obnova Trga Alije Izetbegovića kao najvećeg i najznačajnijeg trga u gradu. Planirane su i izgradnja tunela od Blatuše do Crkvica kroz Crkvičko brdo, što će značajno rasteretiti gradski saobraćaj, kao i realizacija niza drugih infrastrukturnih projekata.

- Otvaramo Hitnu pomoć, ostale su još dvije ambulante u Babinu i Orahovici. Planirano je ono što je obećano NK Čeliku, uz još jedan reprogram te dodatnih milion i 200 hiljada maraka za sport - dodao je Kasumović.

Struktura budžeta za 2026. pokazuje jasno opredjeljenje za nastavak razvoja grada, snažna kapitalna ulaganja i infrastrukturne projekte, uz zadržavanje izražene socijalne komponente i finansijske stabilnosti, ocijenjeno je.

# ZENICA
# GRADSKO VIJEĆE ZENICA
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