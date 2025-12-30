U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Nada za liječenje bolesnih

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Nada za liječenje bolesnih.

Da mi je neko rekao prije osam ili devet godina da ću ovaj dan dočekati, ne bih mu vjerovao, kazao je za "Avaz" Irfan Ribić. glumac iz Sarajeva i osnivač Udruženja KANABiH, nakon odluke Vijeća ministara BiH da legalizira korištenje kanabisa u medicinske svrhe.

Ribić je ulje kanabisa koristio u liječenju multipla skleroze i jedan je od desetine hiljada pacijenata u našoj zemlji kojima će ovakva odluka iz temelja promijeniti život.

Šampion doživio saobraćajnu nesreću u Nigeriji: Džošua za dlaku izbjegao smrt.

Halil Subašić, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO u intervjuu za "Avaz" poručio da je sve spremno za isplatu uvećanih penzija.

Obrt za 24 sata i bez taksi: Digitalna revolucija u BiH kreće iz Ljubuškog.

Protest u Tuzli zbog presude Haliloviću. Koliko još dženaza moramo da klanjamo nevino ubijenim, pitaju učesnici protesta.

U Gračanici održan sportski dan za djecu s poteškoćama u razvoju.

Skupštinski zastupnici u HNK usvojili rebalans. Presuda Ustavnog suda zaustavila budžet HNK za 2026. godinu.

Čitajte i o tome koji su političari ove godine bili na optuženičkoj klupi.

Usvojen budžet KS od blizu 2 milijarde KM. Planirano povećanje plaća zaposlenih u javnom sektoru.

Na stranama globusa saznajte kakve sigurnosne garancije traži Zelenski od SAD.

Nakon što je Vrhovni sud FBiH ukinuo presudu, Samir Novalija ponovo na optuženičkoj klupi.

Na kulturnim stranama čitajte o radu BKC Tuzla u ovoj godini.

Na sportskim stranama donosimo detalje s press konferencije NS BiH. Javnosti se obratili Zeljković, Barbarez i Spahić.

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