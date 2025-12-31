Pomozimo Selvidu Kovačeviću kojem je potrebna novčana pomoć za operaciju srca

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Selvida Kovačevića kojem je potrebna novčana pomoć za operaciju srca. Pozivom na broj 17042 donirate 2 KM, a do velikog značaja je i podjela apela.

- Četrdesetsedmogodišnji Selvid boluje od kardiomiopatije, a početkom ove godine pretrpio je srčani udar. Ima česta gušenja i brzo se umara, što mu otežava svaki dan i svaki pokret. Jedina šansa za normalan život mu je implantacija kardioverter defibrilatora. Cijena zahvata iznosi 19.890 KM, a Zavod za zdravstveno osiguranje TK pokriva troškove u iznosu od 12.000 KM, što znači da Selvid mora prikupiti preostalih 7.890 KM – iznos koji zbog teške finansijske situacije ne može sam priuštiti.

Selvid je radio u Sloveniji, ali se nakon bolesti vratio u BiH kako bi se liječio. Zbog toga je trenutno nezaposlen. Živi sa svojom majkom, penzionerkom sa minimalnom penzijom, u kući koja je u lošem stanju. I pored svih poteškoća, Selvid i njegova majka ne gube nadu. Nama su se obratili za pomoć, a zajedno Selvidu možemo omogućiti sigurnost, zdravlje i šansu za život kakav zaslužuje.

Pozivom na broj 17042 donirate 2 KM, a donacije možete izvršiti i klikom na opciju DONIRAJ ODMAH, te putem računa u produžetku, navode iz Udruženja.

Detalje kako pomoći Selvidu potražite na linku OVDJE.