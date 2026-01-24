Budimo humani: Pomozimo Saneli Jusić da ozdravi

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Sanelu Jusić iz Travnika.

Pozivom na broj 17043 donirate 2 KM.

- Travničanka Sanela Jusić, živi u strašnim bolovima i svakodnevno teško hoda. Potrebna joj je komplikovana operacija kičme u Istanbulu, nakon što ranije operacije u našoj zemlji nisu dale željene rezultate. Operacija košta 16.500 eura.

Operacija je kompleksna: uklanjaju se stari implantati, oslobađa pritisak na živce, zamjenjuju oštećeni diskovi i stabilizuje kičma metalnom konstrukcijom. Cilj je smanjiti bol, vratiti stabilnost kičme i omogućiti Saneli da ponovo funkcioniše bez stalne patnje.

Sanela, 50-godišnjakinja, već je prošla kroz brojne operacije, od diskus hernije, suženja spinalnih kanala, operacije kičme sa šest ugrađenih šrafova, pa čak i operacije ciste na grlu. Nakon što su se problemi sa kičmom pogoršali 2018. godine dok je radila u proizvodnji obuće, od 2020. godine je na bolovanju.

Živi sa sestrom koja joj je najveći oslonac, Njih dvije imaju skromna primanja, bore se sa kreditima koje su najvećim dijelom trošile na Sanelino liječenje i obnovu kuće, a život im je bio mnogo lakši dok im je mama bila živa.

Sada trebaju našu pomoć. Kako bi Sanela imala priliku za novi početak, bez boli i patnje - navode iz Pomozi.ba.

Donacije su moguće i putem web stranice wwwPOMOZIBAorg ili naših bankovnih računa.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Sanela Jusić

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oesterreich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not (Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena).

Verwendungszweck: Sanela Jusić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Sanela Jusić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Sanela Jusić.