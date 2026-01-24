Budimo humani: Pomozimo Saneli Jusić da ozdravi

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Sanelu Jusić iz Travnika.
Pozivom na broj 17043 donirate 2 KM.
- Travničanka Sanela Jusić, živi u strašnim bolovima i svakodnevno teško hoda. Potrebna joj je komplikovana operacija kičme u Istanbulu, nakon što ranije operacije u našoj zemlji nisu dale željene rezultate. Operacija košta 16.500 eura.
Operacija je kompleksna: uklanjaju se stari implantati, oslobađa pritisak na živce, zamjenjuju oštećeni diskovi i stabilizuje kičma metalnom konstrukcijom. Cilj je smanjiti bol, vratiti stabilnost kičme i omogućiti Saneli da ponovo funkcioniše bez stalne patnje.
Sanela, 50-godišnjakinja, već je prošla kroz brojne operacije, od diskus hernije, suženja spinalnih kanala, operacije kičme sa šest ugrađenih šrafova, pa čak i operacije ciste na grlu. Nakon što su se problemi sa kičmom pogoršali 2018. godine dok je radila u proizvodnji obuće, od 2020. godine je na bolovanju.
Živi sa sestrom koja joj je najveći oslonac, Njih dvije imaju skromna primanja, bore se sa kreditima koje su najvećim dijelom trošile na Sanelino liječenje i obnovu kuće, a život im je bio mnogo lakši dok im je mama bila živa.
Sada trebaju našu pomoć. Kako bi Sanela imala priliku za novi početak, bez boli i patnje - navode iz Pomozi.ba.
Donacije su moguće i putem web stranice wwwPOMOZIBAorg ili naših bankovnih računa.
Računi za uplate:
PayPal:
Za uplate iz BiH:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Sanela Jusić
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oesterreich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not (Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena).
Verwendungszweck: Sanela Jusić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Sanela Jusić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Sanela Jusić.